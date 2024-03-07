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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يتابع إزالة 6 طوابق في برج مخالف بطوخ

إزالة
إزالة

تابع عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، أعمال إزالة 6 طوابق من برج مخالف بدون ترخيص بمدينة طوخ.

وتبلغ مساحة البرج 640 مترًا مربعًا، ما يشكل خطرًا على سلامة المواطنين.

وتأتي هذه العملية ضمن حملة المحافظة لإزالة المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك لفرض هيبة الدولة وإنفاذ القانون.

وتتم أعمال الإزالة بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وذلك ضمن مجهودات الموجة 22 لإزالة التعديات والمخالفات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء.

وأكد المحافظ حرصه على فرض هيبة الدولة وإنفاذ القانون من خلال إزالة جميع مخالفات المباني القائمة، سواء كانت بناءً بدون ترخيص أو تعديا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ولن يتم التراخي في إزالة تلك المخالفات أيا كان أصحابها.

القليوبية محافظ القليوبية طوخ سلامة المواطنين الجهات الامنية

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