محافظ القليوبية يتابع إزالة 6 طوابق في برج مخالف بطوخ

تابع عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، أعمال إزالة 6 طوابق من برج مخالف بدون ترخيص بمدينة طوخ.

وتبلغ مساحة البرج 640 مترًا مربعًا، ما يشكل خطرًا على سلامة المواطنين.

وتأتي هذه العملية ضمن حملة المحافظة لإزالة المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك لفرض هيبة الدولة وإنفاذ القانون.

وتتم أعمال الإزالة بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وذلك ضمن مجهودات الموجة 22 لإزالة التعديات والمخالفات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء.

وأكد المحافظ حرصه على فرض هيبة الدولة وإنفاذ القانون من خلال إزالة جميع مخالفات المباني القائمة، سواء كانت بناءً بدون ترخيص أو تعديا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ولن يتم التراخي في إزالة تلك المخالفات أيا كان أصحابها.