عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أغرب تصرفات الحيوانات خلال كسوف الشمس .. هذه أبرزها

صدى البلد

كسوف الشمس.. تتصرف الحيوانات بطرق غريبة أثناء الكسوف الكلي للشمس، وتتفاعل معه بشكل غريب، هذه التصرفات من المتوقع ملاحظتها خلال كسوف الشمس في 8 أبريل القادم.

تصرف الحيوانات خلال كسوف الشمس

عندما يغطى ظل القمر حوالي نصف وجه الشمس المشرق، تبدأ مستويات الضوء في الانخفاض بشكل ملحوظ. 

خلال مرحلة الكسوف الكلي للشمس ، عندما يتم حجب كل ضوء الشمس، تتحطم مستويات الضوء. وفجأة، أصبح الأمر أشبه بالليل أثناء النهار، وهذه الظاهرة المخيفة لها تأثير كبير على الحياة البرية مثل تأثيرها على البشر.

txt

البحوث الفلكية تكشف مواعيد كسوف الشمس لعام 2024

txt

كيف سينتهي العالم؟.. توقعات العلماء حول مصير الشمس

تتصرف بعض الحيوانات بغرابة، بينما يذهب البعض الآخر إلى الوضع الليلي. حيث تستعد الحيوانات النهارية، التي تنشط أثناء النهار وتنام ليلاً، لوقت النوم، بينما تنشط الحيوانات الليلية أثناء الكسوف الكلي.

رد فعل الحيوانات

وفقا لمجلة “لايف ساينس” العلمية، من الصعب التنبؤ بكيفية رد فعل الحيوانات خلال كسوف الشمس الكلي يوم 8 أبريل ، ولكن هناك الكثير من الطرق لمشاركة التجربة معهم.

نظمت العديد من حدائق الحيوان ومحميات الحياة البرية فعاليات حيث يمكن للزوار مراقبة كيفية تفاعل الحيوانات مع التغيرات المفاجئة في الضوء ودرجة الحرارة. 

تزعج الحيوانات بسهولة الأصوات العالية، ولن يتمكن الشخص من التمييز بين ردود أفعالها تجاه الأصوات وردود أفعالها تجاه الكسوف. 

تقع حدائق الحيوان التالية ضمن المسار الكلي الذي يبلغ عرضه 185 كيلومترًا، وهو المكان الوحيد الذي سيحل فيه الظلام خلال نهار يوم 8 أبريل. .

1. حديقة حيوان كاميرون بارك؛ واكو، تكساس

ستأتي Totality إلى حدث Eclipse at Cameron Park Zoo لمدة 4 دقائق و14 ثانية في الساعة 1:38 مساءً بتوقيت وسط أمريكا.

2. حديقة حيوان ليتل روك؛ (ليتل روك، أركنساس).

سيستمر الكسوف الكلي هنا لمدة دقيقتين و40 ثانية بدءًا من الساعة 1:51 مساءً بتوقيت وسط أمريكا.

3. حديقة حيوان إنديانابوليس

سيستمر الكسوف 3 دقائق و45 ثانية عند الساعة 3:06 مساءً بتوقيت وسط أمريكا.

4. حديقة حيوان أكرون. أكرون، أوهايو

 سيستمر الكسوف الكلي هنا لمدة دقيقتين و50 ثانية بدءًا من الساعة 3:14 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

5. حديقة حيوان توليدو؛ توليدو، أوهايو

سيستمر الكسوف الكلي لمدة دقيقتين و50 ثانية من الساعة 3:14 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

6. حديقة حيوان نيويورك. ووترتاون، نيويورك

ستشهد حديقة حيوان نيويورك في تومسون بارك الكسوف لمدة 3 دقائق و39 ثانية بدءًا من الساعة 3:22 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

الحيوانات التصرفات الشمس الكسوف الكلي للشمس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يودع الـ50 بشكل مفاجئ| هبوط سعر الأخضر رسميًا الآن بالبنوك

 1800 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب بعد تحريك الدولار وإنهاء الاتفاق مع صندوق النقد

ضربة موجعة للأهلي قبل المواجهة النارية|تغيير توقيت نهائي كأس مصر.. تفاصيل

بشرى سارة للمواطنين|مصير أسعار الفراخ والسلع بعد تعويم الجنيه ورفع الفائدة 6%.. تفاصيل

تراجعت 150 جنيها| انخفاض كبير في أسعار اللحوم.. شوف الكيلو بكام

ضربة جديدة لتجار الدولار بالسوق السوداء

تعليق ناري من ميدو بعد دفع كهربا الغرامة قبل تحرير سعر صرف الدولار

الرئيس السيسي يصدر عددا من القرارات الجمهورية الجديدة ..تعرف عليها

ترشيحاتنا

الجمارك: الإفراج عن بضائع بأكثر من 12 مليار دولار منذ يناير وحتى الآن

برنامج غذائي خاص للاعبي الأهلي قبل مواجهة الزمالك غداً الجمعة

أغرب تصرفات الحيوانات خلال كسوف الشمس .. هذه أبرزها

بشير التابعي يشرح حالة لاعبى الأهلى قبل لقاء الكأس

عاكس مراتي يا باشا.. أمن الجيزة يحل لغز جثة ضفاف النيل بالعياط

بنك مصر: نلبي جميع طلبات العملاء الدولارية وانتهاء السوق الموازية إلى غير رجعة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصر تشارك فى تحالف دولى لإسقاط المساعدات الإنسانية والمعونات الإغاثية على قطاع غزة| فيديو

نشرة المرأة والصحة|ضعي هذه الزيوت على شعرك لعلاج التساقط..الملكة رانيا تستعرض أناقتها بإطلالة محتشمة

تراجعت 150 جنيها| انخفاض كبير في أسعار اللحوم.. شوف الكيلو بكام

الملكة رانيا تستعرض أناقتها بإطلالة محتشمة| شاهد

فيديو

باين عليها السن.. أين اختفت بطلة فيلم الحاسة السابعة «رانيا الكردي»|فيديوجراف

مصر تشارك فى تحالف دولى لإسقاط المساعدات الإنسانية والمعونات الإغاثية على قطاع غزة| فيديو

مفيش مقارنة.. محمد رحيم يعلق على لقب صوت مصر بين شيرين وأنغام|خاص

بيحقق الإبداع.. محمد رحيم يكشف عن أعماله القادمة بواسطة الذكاء الاصطناعي|خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

اﻟﻤﺰﻳﺪ