أغرب تصرفات الحيوانات خلال كسوف الشمس .. هذه أبرزها

كسوف الشمس.. تتصرف الحيوانات بطرق غريبة أثناء الكسوف الكلي للشمس، وتتفاعل معه بشكل غريب، هذه التصرفات من المتوقع ملاحظتها خلال كسوف الشمس في 8 أبريل القادم.

تصرف الحيوانات خلال كسوف الشمس

عندما يغطى ظل القمر حوالي نصف وجه الشمس المشرق، تبدأ مستويات الضوء في الانخفاض بشكل ملحوظ.

خلال مرحلة الكسوف الكلي للشمس ، عندما يتم حجب كل ضوء الشمس، تتحطم مستويات الضوء. وفجأة، أصبح الأمر أشبه بالليل أثناء النهار، وهذه الظاهرة المخيفة لها تأثير كبير على الحياة البرية مثل تأثيرها على البشر.

تتصرف بعض الحيوانات بغرابة، بينما يذهب البعض الآخر إلى الوضع الليلي. حيث تستعد الحيوانات النهارية، التي تنشط أثناء النهار وتنام ليلاً، لوقت النوم، بينما تنشط الحيوانات الليلية أثناء الكسوف الكلي.

رد فعل الحيوانات

وفقا لمجلة “لايف ساينس” العلمية، من الصعب التنبؤ بكيفية رد فعل الحيوانات خلال كسوف الشمس الكلي يوم 8 أبريل ، ولكن هناك الكثير من الطرق لمشاركة التجربة معهم.

نظمت العديد من حدائق الحيوان ومحميات الحياة البرية فعاليات حيث يمكن للزوار مراقبة كيفية تفاعل الحيوانات مع التغيرات المفاجئة في الضوء ودرجة الحرارة.

تزعج الحيوانات بسهولة الأصوات العالية، ولن يتمكن الشخص من التمييز بين ردود أفعالها تجاه الأصوات وردود أفعالها تجاه الكسوف.

تقع حدائق الحيوان التالية ضمن المسار الكلي الذي يبلغ عرضه 185 كيلومترًا، وهو المكان الوحيد الذي سيحل فيه الظلام خلال نهار يوم 8 أبريل. .

1. حديقة حيوان كاميرون بارك؛ واكو، تكساس

ستأتي Totality إلى حدث Eclipse at Cameron Park Zoo لمدة 4 دقائق و14 ثانية في الساعة 1:38 مساءً بتوقيت وسط أمريكا.

2. حديقة حيوان ليتل روك؛ (ليتل روك، أركنساس).

سيستمر الكسوف الكلي هنا لمدة دقيقتين و40 ثانية بدءًا من الساعة 1:51 مساءً بتوقيت وسط أمريكا.

3. حديقة حيوان إنديانابوليس

سيستمر الكسوف 3 دقائق و45 ثانية عند الساعة 3:06 مساءً بتوقيت وسط أمريكا.

4. حديقة حيوان أكرون. أكرون، أوهايو

سيستمر الكسوف الكلي هنا لمدة دقيقتين و50 ثانية بدءًا من الساعة 3:14 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

5. حديقة حيوان توليدو؛ توليدو، أوهايو

سيستمر الكسوف الكلي لمدة دقيقتين و50 ثانية من الساعة 3:14 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

6. حديقة حيوان نيويورك. ووترتاون، نيويورك

ستشهد حديقة حيوان نيويورك في تومسون بارك الكسوف لمدة 3 دقائق و39 ثانية بدءًا من الساعة 3:22 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.