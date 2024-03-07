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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

توقع حفض التضخم .. جيه.بي مورجان يوصي بشراء أذون خزانة مصرية

ارشيفية
ارشيفية

أوصى بنك جي بي مورجان في وول ستريت ، اليوم الخميس، بشراء أذون خزانة مصرية لأجل عام في مزاد بعد أن رفع البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس .

وكتب غبولاهان تايواو، من بنك جيه بي مورجان، في مذكرة للعملاء: "لقد عادت تجارة المناقلة في مصر إلى التركيز مرة أخرى، وينبغي أن تكون هذه المرة مختلفة…. لقد تحققت الآن المحفزات التي كنا ننتظرها مع قيام البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة بقوة في الاجتماع الطارئ أمس وفي نفس الوقت السماح بمرونة الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري"، وفقاً لما أوردته وكالة "رويترز" الإخبارية.

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وتجاوز الجنيه المصري 50 جنيها للدولار الأمريكي الواحد أمس الأربعاء بعد أن أعلن البنك المركزي المصري عن  رفع سعر الفائدة 6 % عقب اجتماع غير مقرر. 

وأظهرت بيانات بورصة لندن للأوراق المالية أن الجنيه الإسترليني ظل مستقرا يوم الخميس عند ما يزيد قليلا عن 49 مقابل الدولار.

ويتوقع بنك جيه بي مورجان أيضًا أن يقفز معدل التضخم في مصر بنسبة 4% على أساس شهري في فبراير، لكنه يتوقع أن يتباطأ في وقت لاحق من العام، مما يفسح المجال لخفض أسعار الفائدة.

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