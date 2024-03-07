روسيا تطالب مواطنيها بعدم السفر إلى دول البطليق .. لهذا السبب

طالبت وزارة الخارجية الروسية ، اليوم الخميس، من المواطنين الروس عدم السفر إلى دول البلطيق.

كما تستعد روسيا بحسب قول وكالات الليتوانية لمواجهة طويلة الأمد في منطقة البلطيق.

وقالت وكالات الليتوانية إن الجيش الروسي يستعد لمواجهة طويلة الأمد مع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) في منطقة بحر البلطيق مع قيام الكرملين بتوسيع قدراته العسكرية غربا.

ويستخدم جيش الرئيس فلاديمير بوتين بشكل متزايد القوات الجوية والبحرية والنووية لإبراز الإمكانات الروسية في منطقة البلطيق، وفقًا لتقرير مشترك صادر عن وكالات الاستخبارات العسكرية والمحلية في الدولة الواقعة في منطقة البلطيق.

وقال التقرير إن هذا التطور جزء من عملية إعادة تنظيم كبيرة للقوات المسلحة الروسية في مناطقها الغربية.

وقال تقرير المخابرات الليتوانية: "إنها تعوض خسائرها في أوكرانيا وتخلق قدرات جديدة لمواجهة طويلة الأمد مع الغرب".

مع دخول الحملة الروسية في أوكرانيا عامها الثالث، أثار أعضاء حلف شمال الأطلسي على الجانب الشرقي للحلف على نحو متزايد احتمالات التهديد المباشر للغرب.

وفي تقرير حديث، توقعت الاستخبارات الإستونية أن روسيا ستحتاج من ثلاث إلى خمس سنوات لإعادة بناء آلتها العسكرية بما يكفي لتشكل تهديداً مباشراً للتحالف العسكري.

وأشار التقرير إلى تهديد آخر في المنطقة، وقال إن بيلاروسيا حققت تقدما في إنشاء 'قدرة نووية موثوقة' على أراضيها بعد أن أعلنت روسيا العام الماضي أنها ستنشر أسلحة نووية غير استراتيجية في البلاد.

ومنذ ذلك الحين، قامت الحكومة في مينسك بتجديد البنية التحتية للتخزين النووي وتدريب أفرادها العسكريين على تشغيل الأنظمة النووية. تمتلك القوات البيلاروسية وسيلتين محتملتين لإيصال الأسلحة النووية - الطائرة الهجومية سو- 25 المتمركزة في قاعدة ليدا الجوية، بالقرب من الحدود الليتوانية، وأنظمة صواريخ أسكندر- أم المتنقلة في أسيبوفيتشي بوسط بيلاروسيا.

وقال التقرير: "إن روسيا تلجأ بشكل متزايد إلى الابتزاز والتهديدات، بما في ذلك استخدام الخطاب النووي، لإجبار الغرب على تقليص دعمه لأوكرانيا".

وفي إشارة إلى عدم الموافقة على انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، نشرت روسيا العام الماضي سفنًا قادرة على حمل صواريخ كروز من طراز كاليبر على بحيرة لادوجا، وهي مسطح مائي في منطقة كاريليا بالقرب من الحدود الجنوبية الشرقية لفنلندا.

كما كان لدى الكرملين قاذفات ثقيلة من طراز Tu-22M3 للقيام بخمس رحلات جوية فوق بحر البلطيق في عام 2023، مقارنة بعدم وجود أي منها في العام السابق.

وقالت الوكالات الليتوانية إن وكالات الاستخبارات في كل من روسيا وبيلاروسيا أصبحت أكثر عدوانية في العثور على أهداف للتجنيد، مع تزايد الشتات البيلاروسي الأكثر عرضة لملاحقة العملاء.