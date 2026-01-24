عايز تقابل الفنانين والمفكرين.. الرابط الرسمي لحجز تذاكر وأسعار دخول معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

يشهد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، إقبالًا واسعًا من الجمهور المصري والعربي، حيث يُعد الحدث الثقافي الأكبر سنويًا لعشاق القراءة والكتاب، حيث تتيح الدورة الحالية تجربة رقمية متكاملة للزوار، من بينها حجز التذاكر إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للمعرض.

موعد افتتاح معرض الكتاب 2026

انطلقت فعاليات المعرض رسميًا يوم 21 يناير 2026، ويبدأ استقبال الزوار من الخميس 22 يناير 2026، ويستمر حتى 3 فبراير 2026، وفقًا للجدول الزمني الرسمي.

مكان إقامة المعرض

يُقام المعرض في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، الذي أصبح المقر الدائم للمعرض لما يتمتع به من مساحات واسعة وبنية تحتية حديثة، مع تسهيلات مرورية وخدمية للزوار.

مواعيد عمل معرض الكتاب 2026

يفتح المعرض أبوابه يوميًا طوال فترة انعقاده، مع مواعيد مرنة تتيح للزوار اختيار الوقت الأنسب، خاصة خلال المساء وعطلات نهاية الأسبوع، لضمان تجربة زيارة منظمة ومريحة.

أسعار تذاكر معرض الكتاب 2026

حرصت إدارة المعرض على إبقاء الأسعار في متناول الجميع لدعم الثقافة وتشجيع القراءة.

وجاء سعر تذكرة الدخول للفرد 5 جنيهات فقط، حيث يساهم هذا السعر الرمزي في زيادة الإقبال السنوي من جميع الفئات العمرية.

رابط حجز تذاكر معرض الكتاب 2026

لتسهيل زيارة المعرض وتقليل الازدحام، يمكن حجز التذاكر إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والحصول على تذكرة إلكترونية صالحة لليوم المحدد للزيارة.

خطوات الحجز أونلاين

- الدخول إلى الموقع الرسمي لمعرض الكتاب.. من هنا

- اختيار خدمة حجز التذاكر.

- إدخال البيانات الأساسية المطلوبة.

- تحديد يوم الزيارة.

- تأكيد الحجز واستلام التذكرة إلكترونيًا.

مزايا الحجز الإلكتروني

يساعد الحجز المسبق على:

- تنظيم أعداد الزائرين يوميًا.

- تقليل التكدس أمام البوابات.

- تسهيل التخطيط للزيارة.

- تحسين تجربة الدخول والخروج.

فعاليات معرض الكتاب 2026

لا يقتصر المعرض على بيع الكتب، بل يشمل:

ندوات فكرية وورش عمل.

لقاءات مع كبار الكتاب والمؤلفين.

حفلات توقيع الكتب.

أجنحة دور النشر المحلية والعربية والدولية.

ويعتبر المعرض منصة تجمع الثقافة والمعرفة والترفيه في تجربة واحدة للزوار من جميع الأعمار.