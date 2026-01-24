قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المشدد 15 سنة لفتى الدارك و10 سنوات لـ4 آخرين لاتجارهم بالبشر
بعد توجيهات الرئيس السيسي.. أول تحرك برلماني لسن تشريع يحظر استخدام الهواتف لسن معين
الخطوط الجوية الفرنسية تستأنف رحلاتها إلى دبي بعد تعليقها بشكل مؤقت
من الإعدام إلي المؤبد.. تخفيف الحكم علي قاتل زوجته في الشارع في المنوفية
بعد الحوادث الأخيرة.. نصائح هامة لحماية المنازل من مخاطر تسرب الغاز
"لحماية أطفالنا".. الرئيس السيسي يوجه بسن قانون لمنع استخدام الصغار للهواتف المحمولة
ذبحوا طفلا وقطعوا كفيه لفتح مقبرة أثرية .. الإعدام شنقا لـ 3 اشخاص في أسيوط
كأس العالم في مهب السياسة.. مسؤول ألماني ولوروا يقودان دعوات مقاطعة المونديال
قيادات وفدية تعلن دعمها لهاني سري الدين لرئاسة حزب الوفد
لمحاصرة نفوذ طهران.. الولايات المتحدة تطارد الإيرانيين بأمريكا اللاتينية| تقرير خاص
سعر الجنيه الذهب يتخطى الـ 53 ألف جنيه اليوم السبت 24 يناير 2026
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي تطلق معرضا للتمكين الاقتصادي للمرأة
خدمات

عايز تقابل الفنانين والمفكرين.. الرابط الرسمي لحجز تذاكر وأسعار دخول معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

خالد يوسف

يشهد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، إقبالًا واسعًا من الجمهور المصري والعربي، حيث يُعد الحدث الثقافي الأكبر سنويًا لعشاق القراءة والكتاب، حيث تتيح الدورة الحالية تجربة رقمية متكاملة للزوار، من بينها حجز التذاكر إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للمعرض.

موعد افتتاح معرض الكتاب 2026

انطلقت فعاليات المعرض رسميًا يوم 21 يناير 2026، ويبدأ استقبال الزوار من الخميس 22 يناير 2026، ويستمر حتى 3 فبراير 2026، وفقًا للجدول الزمني الرسمي.

مكان إقامة المعرض

يُقام المعرض في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، الذي أصبح المقر الدائم للمعرض لما يتمتع به من مساحات واسعة وبنية تحتية حديثة، مع تسهيلات مرورية وخدمية للزوار.

مواعيد عمل معرض الكتاب 2026

يفتح المعرض أبوابه يوميًا طوال فترة انعقاده، مع مواعيد مرنة تتيح للزوار اختيار الوقت الأنسب، خاصة خلال المساء وعطلات نهاية الأسبوع، لضمان تجربة زيارة منظمة ومريحة.

أسعار تذاكر معرض الكتاب 2026

حرصت إدارة المعرض على إبقاء الأسعار في متناول الجميع لدعم الثقافة وتشجيع القراءة. 

وجاء سعر تذكرة الدخول للفرد 5 جنيهات فقط، حيث يساهم هذا السعر الرمزي في زيادة الإقبال السنوي من جميع الفئات العمرية.

رابط حجز تذاكر معرض الكتاب 2026

لتسهيل زيارة المعرض وتقليل الازدحام، يمكن حجز التذاكر إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والحصول على تذكرة إلكترونية صالحة لليوم المحدد للزيارة.

خطوات الحجز أونلاين

- الدخول إلى الموقع الرسمي لمعرض الكتاب.. من هنا

- اختيار خدمة حجز التذاكر.

- إدخال البيانات الأساسية المطلوبة.

- تحديد يوم الزيارة.

- تأكيد الحجز واستلام التذكرة إلكترونيًا.

مزايا الحجز الإلكتروني

يساعد الحجز المسبق على:

- تنظيم أعداد الزائرين يوميًا.

- تقليل التكدس أمام البوابات.

- تسهيل التخطيط للزيارة.

- تحسين تجربة الدخول والخروج.

فعاليات معرض الكتاب 2026

لا يقتصر المعرض على بيع الكتب، بل يشمل:

ندوات فكرية وورش عمل.

لقاءات مع كبار الكتاب والمؤلفين.

حفلات توقيع الكتب.

أجنحة دور النشر المحلية والعربية والدولية.

ويعتبر المعرض منصة تجمع الثقافة والمعرفة والترفيه في تجربة واحدة للزوار من جميع الأعمار.

رمضان صبحي

المحكمة لـ رمضان صبحي ما سبب إعفاءك من الجيش؟ والأخر يرد "قانون كان نازل أن لو والدك مسافر تدفع فلوس وتاخد إعفاء"

أسعار الدواجن

قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالبورصة والأسواق

القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث

بعد إخلاء سبيلها.. القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث بالمطرية

امام عاشور

صفقة القرن الحقيقية.. أحمد دويدار: الأهلي بدون إمام عاشور سيكون بلا شكل

الزمالك

قائمة الزمالك استعدادا لـ المصري في كأس الكونفدرالية الأفريقية

يكثر الموت في شعبان

لماذا يكثر الموت في شهر شعبان و‏تتساقط فيه الأرواح؟.. انتبه لـ5 حقائق

الضريبة العقارية

الضريبة العقارية.. إعفاء المكلفين من مقابل التأخير في هذه الحالة

الاهلي

الأهلي رفض استغلال الشرط الجزائي لتعزيز موقفه التفاوضي بصفقة الفاخوري

تطبيق اكشف

احجز عند أفضل دكتور مع "اكشف"

شاب اردني

شاب أردني ينطق أمام الكعبة بعد سنوات من الصمت

ارتكاريا

الارتكاريا.. حساسية جلدية مفاجئة تصيب الملايين وطرق علاجها

بالصور

عودة الأسطورة تويوتا ‏MR2‎‏ بمحرك وسطي في 2026

دراسة صادمة: نصف وجبات التيك أواي تحتوي على ملح أكثر مما هو مُعلن

الاحتلال يواصل جرائمه البشعة.. عاشر رضيع يموت من برد الشتاء في غزة

هل السوشي صحي أم خدعة غذائية؟ ..احذر تناوله بهذه الطريقة

ماجد المصري فى مسلسل "أولاد الراعي"

ماجد المصري يخطف الأنظار فى تيزر مسلسل "أولاد الراعي".. شاهد

 S-Class موديل 2027

مرسيدس تستعد لطرح S-Class موديل 2027 بفخامة وذكاء تقني متقدم.. بالفيديو

سميرة عبد العزيز

سميرة عبد العزيز: محمد رمضان شتمني وأنا سامحته.. تفاصيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

