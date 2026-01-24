245 ألف زائر لمعرض الكتاب أمس

أكد الدكتور أحمد مجاهد، المدير التنفيذي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أنه أمس الجمعة زار معرض القاهرة الدولى للكتاب ما يقرب من 245 زائر، مشيرا إلى أن مصر تحتل المركز الأول في القراءة، ولدينا موروث ثقافي كبير.

وقال أحمد مجاهد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “هذا الصباح”، عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أن معرض القاهرة الدولي للكتاب، به العديد من الفعاليات، مؤكدا أننا نقدم لشبابنا نماذج مختلفة من الكتب من أجل القراءة.

وتابع المدير التنفيذي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أنه مازالت الرواية تحتل المرتبة الأولى في اهتمامات الشباب والكبار، مؤكدا أن حفلات السيرة الهلالية والآلات الشعبية تجذب المواطنين.