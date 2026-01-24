المستشار الثقافي بسفارة فلسطين يكشف تفاصيل المشاركة في معرض الكتاب

أكد ناجي الناجي المستشار الثقافي بسفارة فلسطين، أن فلسطين تحرص على المشاركة الدائمة في معرض الكتاب باعتباره الأهم عربيًا والأوسع جماهيريًا، مشيرًا إلى الإقبال اللافت على جناح فلسطين، والذي يعكس عمق الدعم الشعبي المصري للقضية الفلسطينية بمختلف فئاته العمرية.

وقال ناجي الناجي، خلال لقاء له عبر برنامج “صباح الخير يا مصر”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أن المشاركة الفلسطينية تشمل فعاليات ثقافية متنوعة في الشعر والأدب والفنون الشعبية، إلى جانب ندوات فكرية وبحثية، مؤكدًا أن هذه الفعاليات تحظى بحضور جماهيري كثيف.

وتابع المستشار الثقافي بسفارة فلسطين، أن مصر تمثل الحاضنة الأساسية للثقافة الفلسطينية، وأن العلاقة بين البلدين تمتد تاريخيًا وثقافيًا، وتُجسدها هذه الفعالية التي تتيح للكتاب الفلسطينيين التواصل المباشر مع الجمهور المصري والعربي.