زاهي حواس يكشف أسرار "المتحف الكبير" في ندوة استثنائية بمعرض الكتاب غداً

يحل عالم الآثار المصرية ، الدكتور زاهي حواس، ضيفاً على القاعة الرئيسية (بلازا 1) بمركز مصر للمعارض الدولية، ليقدم قراءة تحليلية شاملة تحت عنوان "حضارة مصر في المتحف المصري الكبير وفي عيون العالم".

زاهى حواس في معرض الكتاب

تتناول المحاضرة المكانة الدولية التي يحتلها "المتحف المصري الكبير" كأضخم صرح حضاري في القرن الحادي والعشرين، وكيف أعاد صياغة الرؤية العالمية للميراث المصري القديم. كما يستعرض "حواس" خلال اللقاء فلسفة الاكتشافات الأثرية الحديثة وتأثيرها على الوعي الثقافي العالمي.

تأتي هذه الندوة ضمن محور في البرنامج الثقافي للدورة الحالية لمعرض الكتاب ، حيث تفتح المجال أمام الجمهور والمثقفين للتفاعل المباشر مع الدكتور حواس ، لمناقشة آخر مستجدات الساحة الأثرية وما يدور في "عيون العالم" تجاه حضارتنا العريقة.