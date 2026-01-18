قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مكلفوش نفسهم يعتذروا.. محمد رمضان يكشف سر استبعاده من الغناء في نهائي كأس الأمم الإفريقية
«كاف» يعلن طاقم تحكيم نهائي كأس الأمم الأفريقية بين المغرب والسنغال
الجيش السوري يسيطر على سد الفرات ومدينة الطبقة الاستراتيجية في الرقة
وزارة الرياضة تخفّض تكاليف الكشف الطبي للرياضيين.. 4 مستويات لتلبية جميع الاحتياجات
«أبوريدة» يؤكد استمرار حسام حسن مع منتخب مصر حتى مونديال كأس العالم 2026
موعد إجازة 25 يناير 2026 وعيد الشرطة للقطاعين العام والخاص
عايزة حق ابني.. والدة طالب الإعدادي بالبحيرة تستغيث بعد 50 غرزة لـ ابنها من صديقه | خاص
طالب بـ«تانية إعدادي» يُمـ.ـزق وجه زميله بـ 50 غرزة قبيل انطلاق الامتحانات بالبحيرة | خاص
«الغندور» يؤكد دعم اتحاد الكرة لحسام حسن والجهاز الفني
مسئولون أمريكيون: ترامب يتراجع عن توجيه ضربة لإيران بسبب المخاطر والضغط الإقليمي
انتهاء عصر السيارات الرخيصة في الولايات المتحدة وارتفاع متوسط الأسعار إلى 50 ألف دولار
تحركات برلمانية عاجلة بشأن أزمة تكليف الفرق الصحية وخريجي الطب والأسنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كشف مبنى تجارى بطور سيناء يفوز بجائزة مؤسسة زاهى حواس

كشف مبنى تجارى من العصر العباسى بطور سيناء
كشف مبنى تجارى من العصر العباسى بطور سيناء
محمد الاسكندرانى

كشفت بعثة آثار منطقة جنوب سيناء للآثار الإسلامية والقبطية عن مبنى تجارى خدمى برأس راية بطور سيناء تبلغ مساحته 1500 متر مربع كان يخدم ميناء رأس راية الواقع على خليج السويس بمدينة الطور الحالية بجنوب سيناء والمبنى المكتشف عبارة عن مساحة مربعة تضم أسوارًا ومداخل وحجرات وأفنية شُيدت من الحجر الجيري والأحجار المرجانية المستخرجة من البيئة المحلية المحيطة بالموقع.
وأوضح خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان الحاصل على الدكتوراه عن منطقة طور سيناء أن بعثة الحفائر التى كشفت ووثقت وأرّخت هذا الكشف حصلت على  جائزة مؤسسة الدكتور زاهى حواس لأفضل عمل أثري ميداني لعام 2026 وتسلمت الجائزة فى عيد الآثاريين ال19 والتى ضمت الآثارى محمد عبد الفتاح مدير عام الحفائر ورئيس البعثة وعضوية كلًا من الدكتور أحمد زهران والدكتور تامر العراقي والآثارى سيد أبو جميل.


وأشار الدكتور ريحان، إلى أن البعثة كشفت عن شبكة مياه فريدة من نوعها أسفل إحدى الحجرات مبطنة بطبقة من الملاط لعزل الرطوبة إلى جانب العثور على عدد كبير من كسرات الفخار والخزف ذي البريق المعدني والزجاج الملون بالإضافة إلى صنجة زجاجية للموازين كُتب عليها بالخط الكوفي البسيط عبارة: «أمر الأمير عباد».
ومن خلال اللقى الأثرية جرى تأريخ الموقع إلى العصر العباسي الثاني حيث كان الأمير عباد بن محمد واليًا على مصر في عهد الخليفة العباسي المأمون خلال الفترة من 96 إلى 98 هـ ، 715- 718م ويأتي هذا العمل استكمالًا لأعمال حفائر سابقة نُفذت بالموقع من قبل بعثة معهد دراسات الشرق الأوسط اليابانية برئاسة الدكتور مؤاتسو كواتوكو حتى عام 2008.
ونوه الدكتور ريحان إلى أن منطقة رأس راية عبارة عن مساحة داخلة فى خليج السويس وتمتد من الشمال إلى الجنوب لتشكّل بوغاز أى مدخل محمى من الشمال والشمال الغربى ولا يعرف بالتحديد سبب هجر هذا الموقع ربما لنمو الشعب المرجانية التى أغلقت طريق السفن فى البوغاز ففقد أهميته أو بسبب نقص المياه العذبة بعد جفاف الآبار واعتمادًا على الخريطة التى نفذتها وكالة رسم الخرائط الدفاعية بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1968 وخريطة المساحة العسكرية بوزارة الدفاع المصرية عام 1986 والتى تم تنقيحها عام 1987 توضحان أن طريق الدخول للبوغاز فى رأس راية أخذ فى الانخفاض نتيجة نمو الشعاب المرجانية.

وذكر نعوم شقير فى كتاب تاريخ سيناء أن ميناء راية هو ميناء حسن وله بئر عذبة المياه وآثار تدل عل أنه كان مأهولًا فى القديم وهناك قبر شيخ يزار يعرف باسمه.

آثار منطقة جنوب سيناء رأس راية بطور سيناء زاهى حواس جائزة زاهى حواس آثار الدكتور عبدالرحيم ريحان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

خلال أيام.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

مصر ونيجيريا

قناة مجانية على النايل سات لمشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر.. نزل التردد

الحرارة تهبط 10 درجات دفعة واحدة.. تحذير من تقلبات جوية غدًا بين الليل والنهار

الحرارة تهبط 10 درجات دفعة واحدة.. تحذير من تقلبات جوية غدًا بين الليل والنهار

سعر الذهب

400 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة.. هل يعود التوقيت الصيفي 2026 قبل رمضان؟

موعد إجازة 25 يناير 2026 في مصر

موعد إجازة 25 يناير 2026 في مصر

صورة أرشيفية

تسرب غاز ينهي حياة 5 أشقاء في بنها.. شهود عيان: سفر والدة الضحايا لم يكن دائما

المتهم

رفضوا يدخل عكس.. سائق توك توك يشعل النار داخل محطة وقود بالقاهرة

ترشيحاتنا

د.عطية لاشين

الدكتور عطية لاشين يوضح حكم الاستعاذة بغير الله

د. نظير محمد عياد

مفتي الجمهورية ينعى الفقيه الكازاخي الشيخ راتبيك حاج نيسانبايولي أول مفتي لكازاخستان بعد الاستقلال

وزير الأوقاف العماني يصل القاهرة

وزير الأوقاف العماني يصل القاهرة للمشاركة في المؤتمر الدولي للأعلى للشئون الإسلامية

بالصور

بمتوسط 500 ألف .. سعر ومواصفات مازدا 3 المستعملة

مازدا 3
مازدا 3
مازدا 3

رمضان 2026 .. طرح بوسترات مسلسل وننسى اللى كان

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

بعد طرحها بالمنوفية.. سعر ومواصفات سيارة الشيخ الشعراوي ‏

سيارة الشيخ الشعراوى ‏
سيارة الشيخ الشعراوى ‏
سيارة الشيخ الشعراوى ‏

أقل من 900 ألف جنيه .. أبرز 5 سيارات سيدان زيرو

سيارات سيدان
سيارات سيدان
سيارات سيدان

فيديو

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل مأساوية.. كيف أنهى تسريب الغاز حياة 5 أشقاء؟

ايمان عبد اللطيف

حرام شرعا.. الإفتاء تُحذر من تريند الشاي المغلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد