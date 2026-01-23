مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث تنظم محاضرة عبقرية المصري القديم

تنظم مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث ندوة ثقافية تحت عنوان "عبقرية المصري القديم: إنجازات وابتكارات"، يقدمها المؤرخ والمحاضر والباحث في علم المصريات الأستاذ بسام الشماع، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق ٢٧ يناير، بمركز إبداع قصر الأمير طاز بحي الخليفة.

مؤسسة زاهي حواس

تتناول المحاضرة رحلة تاريخية وآثارية معمقة، يسلط خلالها "الشماع" الضوء على الجوانب العلمية التي قامت عليها الحضارة المصرية القديمة.

ويهدف اللقاء إلى استعراض كيف استطاع المصري القديم أن يشيد حضارته على أسس متينة من الرصد والدراسة، محولاً الأفكار إلى معارف مفيدة صدّرها للعالم أجمع.

ستركز المحاضرة على عدة نقاط جوهرية أبرزها:

الأسس العلمية:

كيف اعتمد المصري القديم على المنهج العلمي في البناء والطب والفلك.

بذور الحكمة:

استعراض النشاط الذهني وإعمال العقل الذي جعل من أرض مصر بيئة خصبة للابتكار.

إرث مستمر:

كيف لا تزال ثمار هذه الحضارة القديمة تُلهم وتُعلم العالم الحديث حتى يومنا هذا.

"إن الحضارة المصرية لم تكن مجرد صروح صامتة، بل كانت نتاجاً لاجتهاد ذهني وابتكارات علمية سبقت عصرها بآلاف السنين."



المكان: قصر الأمير طاز (حي الخليفة - القاهرة).

الزمان: الثلاثاء ٢٧ يناير ٢٠٢٦.

التوقيت: السادسة مساءً (٦:٠٠ م).

وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة الأنشطة الثقافية التي تنظمها مؤسسة زاهي حواس لنشر الوعي الأثري وتعريف الأجيال الجديدة بعظمة وتفرد التاريخ المصري القديم.