مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث تدمج بين التكنولوجيا والتاريخ في ندوة "تفسير مواقع الأهرامات"

زاهي حواس
زاهي حواس
محمد الاسكندرانى

تعلن مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث عن تنظيم ندوة علمية كبرى بعنوان: "تفسير مواقع الأهرامات المصرية للأسرتين الرابعة والخامسة باستخدام الرياضيات"، والتي يحاضر فيها الدكتور بهاء نوفل، مدرس علوم الحاسب بجامعة الأهرام الكندية والخبير في نظم المعلومات الأثرية.

مؤسسة زاهي حواس 

تقام الفعالية بـ "قصر الأمير طاز" بحي الخليفة، وذلك يوم الثلاثاء المقبل الموافق ٢٠ يناير، في تمام الساعة السادسة مساءً.

تستهدف الندوة تقديم شرح أكاديمي ومبتكر لأسباب اختيار الملوك المصريين في الأسرتين الرابعة والخامسة لمواقع أهراماتهم بناءً على إحداثيات رياضية وهندسية دقيقة، كما تسلط الضوء على مزايا جغرافية وفلكية لهذه المواقع لم يتم تناولها في الدراسات الأثرية من قبل.

ويستعرض الدكتور بهاء نوفل خلال الندوة عدداً من الأهرامات المصرية التي تمتلك خصائص فريدة تستحق التسجيل في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، مما يضيف بعداً جديداً لعظمة الهياكل البنائية المصرية القديمة.

يُعد الدكتور بهاء نوفل من الكوادر العلمية البارزة في مصر، وهو:
الحائز على جائزة مصر للتميز الحكومي كأفضل موظف بجمهورية مصر العربية لعام ٢٠٢٠

حاصل على الدكتوراه من كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بـ جامعة القاهرة.

رائد فكرة استحداث تخصص "نظم المعلومات الأثرية" الذي يدمج بين علوم الحاسب والآثار بكلية الآثار جامعة القاهرة.

 صاحب العديد من الأبحاث المنشورة دولياً والتي تربط بين الخوارزميات والرياضيات وبين الاكتشافات الأثرية.

تتشرف مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث بدعوة الباحثين، الأثريين، الإعلاميين، وعشاق التاريخ المصري لحضور هذه الندوة التي تمثل جسراً بين تكنولوجيا المستقبل وعلوم الماضي العريق.

