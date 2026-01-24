جامعة المنصورة تشارك في المشروع الوطني للقراءة تزامنًا مع معرض الكتاب

أعلنت جامعة المنصورة. عن مشاركتها في المشروع الوطني للقراءة – مسار «جامعي مثقف»، وتدعو طلابها إلى الانخراط الفاعل في هذا المشروع الوطني الرائد.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، والدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وبإشراف الدكتورة مريم ويصا، المنسق العام للمشروع بالجامعة، والأستاذ أحمد العشري، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب.

وأكَّد الدكتور شريف خاطر أن مشاركة الجامعة في المشروع الوطني للقراءة تنطلق من إيمانها بأن القراءة تمثل أحد أهم ركائز بناء الوعي وصناعة الإنسان القادر على التفكير والتحليل والمشاركة الإيجابية في تنمية المجتمع، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى إلى ترسيخ القراءة بوصفها عادةً يوميةً مستدامة داخل الحرم الجامعي.

وأوضح أن مسار «جامعي مثقف» يُعد نموذجًا متكاملًا لتحويل القراءة من نشاط ثقافي تقليدي إلى ممارسة معرفية واعية تُسهم في تنمية مهارات التفكير النقدي والإبداعي لدى الطلاب، وتدعم إعداد خريجٍ يمتلك أدوات المعرفة إلى جانب تخصصه الأكاديمي.

و أكَّد الدكتور محمد عطية البيومي أن المشروع الوطني للقراءة يمثل فرصةً حقيقيةً لبناء الشخصية الفكرية للطالب الجامعي، وتعزيز مهاراته في التحليل والتعبير والتعلُّم الذاتي، موضحًا أن الجامعة تعمل على تشجيع أوسع مشاركة طلابية في هذا المسار، باعتباره أحد المسارات الداعمة للتميّز الثقافي والمعرفي.

وأشار إلى أن القراءة الواعية تُسهم في توسيع مدارك الطلاب، وتمكِّنهم من التفاعل الإيجابي مع واقعهم واستشراف مستقبلهم، مؤكدًا أن المشروع لا يستهدف المنافسة فقط، بل يسعى إلى إحداث أثر معرفي مستدام داخل المجتمع الجامعي.

ويستهدف المسار تعريف الطلاب بأهمية القراءة بوصفها وسيلةً للتعلُّم الذاتي وبناء الوعي، حيث يقوم على قراءة مجموعة من الكتب باللغة العربية، ثم تلخيصها وتقييمها عبر المنصة الإلكترونية للمشروع، وفق معايير دقيقة تضمن جودة الفهم وعمق التحليل، على أن يبدأ التحكيم على مستوى الكليات، ثم الجامعة، وصولًا إلى مستوى الجامعات المصرية.

ويتضمن المسار ثلاثة مستويات رئيسية: المستوى الفضي: قراءة 30 كتابًا – جائزة 250 ألف جنيه مصري، والمستوى الذهبي: قراءة 50 كتابًا – جائزة 500 ألف جنيه مصري، والمستوى الماسي: قراءة 100 كتاب – جائزة مليون جنيه مصري.

يتم التسجيل إلكترونيًا عبر موقع المشروع، من خلال اختيار مسار «جامعي مثقف»، وذلك حتى نهاية شهر يونيو 2026، على أن تبدأ بعدها مراحل التحكيم على مستوى الكليات، ثم الجامعة، وصولًا إلى مستوى الجامعات المصرية، وفق الضوابط والمعايير المُعلنة.

🔗 رابط التسجيل:

https://readingapp.nationalreadingprogramme.com/university-student-register

ويُعَدُّ المشروع الوطني للقراءة مبادرةً قوميةً تستهدف ترسيخ ثقافة القراءة المستدامة بين الأطفال والشباب وطلاب الجامعات، من خلال مسارات تنافسية متنوعة تُسهم في تنمية الوعي وبناء الشخصية، وتعزيز مهارات التفكير النقدي والإبداعي.

ويُنفَّذ المشروع في إطار تكامل مؤسسي بين الجهات المعنية، ويتسق مع توجهات الدولة المصرية نحو بناء الإنسان والاستثمار في العقل والوعي، بما يدعم رؤية مصر للتنمية المستدامة.