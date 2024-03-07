خلال 24 ساعة.. استشهاد 83 فلسطينيًا في 9 مجــــ.ــازر للاحتلال الإسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس، أن الاحتلال ارتكب 9 مجازر راح ضحيتها 83 شهيداً و 142 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت مصادر طبية في غزة، أن عدد الشهداء الفلسطينين قد ارتفع إلى 30800 فلسطيني وإصابة 72298 في الهجمات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر.

ومن ناحية أخرى، أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، بإن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت نحو 7490 مواطنا من الضفة، منذ بدء العدوان على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضحت الهيئة ونادي الأسير، في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن الاحتلال يواصل تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، ترافقها اعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير في منازل المواطنين، ومصادرة الأموال والأجهزة المحمولة.

وأشارا إلى أن حصيلة الاعتقالات تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطُروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتُجزوا كرهائن.

