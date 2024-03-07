قنا.. السجن المشدد 3 سنوات لمدير الإدارة الهندسية السابق بدشنا

أصدرت محكمة جنايات دشنا، شمال قنا ، حكمها في الجناية رقم 14587 لسنة 2022، والمقيدة برقم 2099 نجع حمادى، ضد مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا سابقاً وبالوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف حالياً، وآخر حضوريا بالسجن المشدد ثلاث سنوات والعزل من الوظيفة والالزام بالمصاريف، وغيابيًا لإحدى المهندسات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا بذات الحكم السابق.

كما حكمت غيابيًا على بعض المتهمين من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا بالسجن ثلاث سنوات و الإلزام بالمصاريف بتهمة الحصول على منفعة.

ومن جانبه قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، إن الحكم يؤكد أن الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها جادة فى حربها ضد الفساد والفاسدين وأنه لا رحمة أو رأفة، تجاه من تسول لهم أنفسهم التهاون فى الحفاظ على المال العام.

و أضاف الداودى، بأن حماية المال العام وحماية المواطنين من الفاسدين من أولويات القيادة السياسية، مشيرًا إلى أنه لن يسمح لأحد بتعطيل مصالح المواطنين، او التستر على الفساد.

وأكد محافظ قنا ، اتخاذ عقوبات رادعة حيال الموظفين الفاسدين والمتلاعبين بمصالح المواطنين، منوهاً حرص المحافظة بكافة احهزتها متابعة أوجه صرف المال العام والحفاظ عليه، تنفيذاً لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمواجهة كافة صور الفساد وإهدار المال العام.