وفاة 5 أشخاص.. معلومات صادمة عن حمى الببغاء

كشفت منظمة الصحة العالمية عن وفاة خمس أشخاص بسبب مرض حمى الببغاء والذي بدات فيه الانتشار خلال عام 2003 ..فما هو هذا المرض ومدى خطورته؟

ووفقا الى ما جاء في موقع مايو كلينك نعرض لكم اهم المعلومات عن حمى الببغاء

ما هي حمى الببغاء

حمى الببغاء هي عدوى بكتيرية تصيب الجهاز التنفسي ويمكن أن تنتقل العدوى إلى البشر من خلال التعامل مع الطيور المصابة خاصة الببغاء

تحدث حمى الببغاء بسبب بكتيريا المتدثرة الببغائية التى تعيش هذه البكتيريا في الجهاز التنفسي للطيور المصابة، بما في ذلك الببغاوات، الدجاج، الديك الرومي، البط، والوز.



تنتقل عدوى حمى الببغاء إلى البشر عن طريق استنشاق الهواء الملوث ببراز أو إفرازات الجهاز التنفسي للطيور المصابة خاصة عند تنظيف قفص الطيور أو التعامل مع طائر مصاب.

يمكن أن تؤدي حمى الببغاء إلى مضاعفات خطيرة، مثل الالتهاب الرئوي والتهاب القلب.

يتم علاج حمى الببغاء بالمضادات الحيوية و تبدأ في الشعور بالتحسن في غضون أيام.

المضادات الحيوية



اعراض حمى الببغاء

نرصد لكم في هذا التقرير اهم المعلومات عن اعراض حمى الببغاء الشائعة

الحمى

القشعريرة

السعال

ضيق التنفس

آلام الصدر

الصداع

آلام العضلات

التعب

فقدان الشهية

الغثيان والقيء