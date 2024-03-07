عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

وفاة 5 أشخاص.. معلومات صادمة عن حمى الببغاء

حمى الببغاء
حمى الببغاء

كشفت منظمة الصحة العالمية عن وفاة خمس أشخاص بسبب مرض حمى الببغاء والذي بدات فيه الانتشار خلال عام 2003 ..فما هو هذا المرض ومدى خطورته؟

ووفقا الى ما جاء في موقع مايو كلينك نعرض لكم اهم المعلومات عن حمى الببغاء

أرخص من القهوة.. بذور لها نفس شكل وطعم البن وفوائد موجودة في الأدوية

نوع خضار ب 4 جنيهات بس .. يقلل الوزن ويمنع السرطان

بربع الثمن.. أرخص طريقة لعمل وتخزين الكفتة قبل رمضان

أفضل بدائل القهوة بنفس التأثير والفوائد

ما هي حمى الببغاء

حمى الببغاء هي عدوى بكتيرية تصيب الجهاز التنفسي ويمكن أن تنتقل العدوى إلى البشر من خلال التعامل مع الطيور المصابة خاصة الببغاء

تحدث حمى الببغاء بسبب بكتيريا المتدثرة الببغائية التى  تعيش هذه البكتيريا في الجهاز التنفسي للطيور المصابة، بما في ذلك الببغاوات، الدجاج، الديك الرومي، البط، والوز.


تنتقل عدوى حمى الببغاء إلى البشر عن طريق استنشاق الهواء الملوث ببراز أو إفرازات الجهاز التنفسي للطيور المصابة خاصة عند تنظيف قفص الطيور أو التعامل مع طائر مصاب.

يمكن أن تؤدي حمى الببغاء إلى مضاعفات خطيرة، مثل الالتهاب الرئوي والتهاب القلب.

يتم علاج حمى الببغاء بالمضادات الحيوية و تبدأ في الشعور بالتحسن في غضون أيام.

المضادات الحيوية
المضادات الحيوية


اعراض حمى الببغاء

نرصد لكم في هذا التقرير اهم المعلومات عن اعراض حمى الببغاء الشائعة

الحمى
القشعريرة
السعال
ضيق التنفس
آلام الصدر
الصداع
آلام العضلات
التعب
فقدان الشهية
الغثيان والقيء

حمى الببغاء الإلتهاب الرئوي أعراض حمى الجهاز التنفس التهاب القلب التهاب الرئوي إفرازات الجهاز التنفسي المضادات الحيوي الصحة العالمية علاج حمى الببغاء فقدان الشهية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يودع الـ50 بشكل مفاجئ| هبوط سعر الأخضر رسميًا الآن بالبنوك

 1800 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب بعد تحريك الدولار وإنهاء الاتفاق مع صندوق النقد

ضربة موجعة للأهلي قبل المواجهة النارية|تغيير توقيت نهائي كأس مصر.. تفاصيل

تراجعت 150 جنيها| انخفاض كبير في أسعار اللحوم.. شوف الكيلو بكام

18 مسؤولا اختلسوا مليون دولار.. الرقابة الإدارية: ضبط تشكيل عصابي من العاملين بالطيران المدني

الرقابة الإدارية تسقط عصابة من العاملين بقطاع الطيران المدني لتجارتهم بالدولار

تعليق ناري من ميدو بعد دفع كهربا الغرامة قبل تحرير سعر صرف الدولار

الرئيس السيسي يصدر عددا من القرارات الجمهورية الجديدة ..تعرف عليها

موضوعات متعلقة

بعد أزمة فيسبوك وإنستجرام.. أبراج ماتقدرش تستغنى عن السوشيال ميديا

بعد أزمته النهارده.. هيحصل إيه لو وقفت الفيسبوك فجأة

ماذا يحدث للجسم عند تناول العرقسوس

حاجة واحدة هتصلح الجسم والبشرة والشعر.. اكتشفها

افتكرتها مراتي.. ردود أفعال غريبة بعد عطل فيسبوك

بعد تعطل فيسبوك وإنستجرام.. هذا ما حدث لمتابعي السوشيال ميديا؟

لن تتوقعه.. نوع من مكونات الياميش يعالج 8 مشكلات صحية خطيرة

عشان رمضان.. نظام غذائي لمرضى الضغط المنخفض

ترشيحاتنا

نتنياهو: الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته في غزة بما فيها رفح الفلسطينية

لا داعي للقلق حال ظهور دخان.. المترو يوجه رساله عاجلة لهذه المناطق

حكم من نام أكثر اليوم في نهار رمضان ..هل يبطل صيامه؟

الإفراج عن السلع ومستلزمات الإنتاج والأدوية.. رسائل هامة من رئيس الوزراء للمواطنين

وفاة 5 أشخاص بسبب حمى الببغاء.. كيف تحمى نفسك من المرض؟

3 مليارات دولار لتطوير موانئ اقتصادية قناة السويس بالتعاون مع كبار المشغلين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفاة 5 أشخاص.. معلومات صادمة عن حمى الببغاء

الذكاء الاصطناعي والأمن القومي| رئيس الأركان يشهد مناقشة البحث الرئيسي للأكاديمية العسكرية

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة يضعون إكليل الزهور على النصب التذكارية للشهداء

محافظة على شرفي.. أمل حجازي تثير الجدل بعد خلع الحجاب

فيديو

بعد قرارات المركزي.. مصر تودع 3 أزمات اقتصادية

ماذا سيحدث لأسعار السلع بعد التعويم

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة يضعون إكليل الزهور على النصب التذكارية للشهداء

تحذير عاجل من الأرصاد لسكان هذه المحافظات| ظاهرة مخيفة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

اﻟﻤﺰﻳﺪ