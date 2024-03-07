أمريكا: نفذنا إنزالا جويا للمساعدات الإنسانية في شمال غزة بالتعاون مع الأردن

أكدت الولايات المتحدة الامريكية، أنها نفذت عملية إنزالا جويا للمساعدات الإنسانية في شمال غزة بالتعاون مع القوات الأردنية، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وفي سياق متصل، أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، أن الموقف الدولي "المخزي" تجاه ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي الغاشم من مجازر يومية وحرب إبادة جماعية في قطاع غزة، يجب أن يكون نقطة تحول فاصلة نحو مراجعة المنظومة الدولية الحالية، مستنكراً حالة الشلل التام التي يواجهها مجلس الأمن الدولي في وقف هذه المجازر، التي تعدى عدد ضحاياها 30 ألف شهيد، من بينهم 15 ألف طفل وتسعة آلاف من النساء.

جاء ذلك في كلمة رئيس البرلمان العربي أمام الدورة الـ18 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في أبيدجان برئاسة أداما بيكتوجو رئيس الجمعية الوطنية في ساحل العاج، والتي تم تخصيص موضوعها العام حول "التعاون الدولي في مواجهة آثار تغير المناخ".

وجدد رئيس البرلمان العربي دعوته إلى عقد اجتماع ثلاثي مشترك بين لجان فلسطين في البرلمان العربي واتحاد مجلس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والجمعية البرلمانية الآسيوية، وذلك في إطار تنسيق الجهود المشتركة واتخاذ خطوات ومواقف داعمة لنصرة الشعب الفلسطيني في مواجهة إرهاب كيان الاحتلال الغاشم.