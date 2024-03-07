نتنياهو: الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته في غزة بما فيها رفح الفلسطينية

أكد بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته في غزة بما فيها رفح الفلسطينية، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

ومن جانبه قال وزير الدفاع الإسرائيلي "نحقق أهداف الحرب بالقضاء على حماس، ونقوم بتطوير الجيش خلال الحرب في غزة".

وفي سياق متصل، أكد باسم نعيم عضو المكتب السياسي لحركة حماس في غزة، أن الحركة ليست لها مطالب إعجازية من أجل وقف إطلاق النار في القطاع، وإنها "تُظهر مرونة كبيرة فيما يتعلق بموضوع صفقة تبادل الأسرى إذا وافق العدو على شروطها.

وقال في تصريحات له: "لكن المشكلة تكمن في شخص رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومن ورائه الإدارة الأمريكية.

وأضاف: نتحدث عن وقف إطلاق النار وليس تهدئة إنسانية كما تريد الإدارة الأمريكية، ونحن نتحدث عن الحق في انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، ونحن نتحدث عن عودة النازحين إلى بيوتهم" التي نزحوا منها.