الاتحاد الأوروبي: يجب الضغط على الحكومة الإسرائيلية للسماح بدخول المساعدات لـ غزة

أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أنه يجب الضغط على الحكومة الإسرائيلية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي:" عمليات الإنزال الجوي للمساعدات الإنسانية فوق غزة جيدة ولكنها غير كافية".

وأضاف مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي:" الممرات البحرية لإيصال المساعدات الإنسانية لغزة مطلوبة ولكنها تستغرق وقتا".

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس، أن الاحتلال ارتكب 9 مجازر راح ضحيتها 83 شهيداً و 142 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت مصادر طبية في غزة، أن عدد الشهداء الفلسطينين قد ارتفع إلى 30800 فلسطيني وإصابة 72298 في الهجمات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر.