ارتفاع معدل الوفيات جراء الجوع وسوء التغذية بشكل مخيف في غزة| تفاصيل صادمة

أذاعت فضائية "القاهرة الإخبارية، نبأ عاجل، جاء من خلال، أن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، قد أكد معدل الوفيات جراء الجوع وسوء التغذية يرتفع بشكل مخيف في مدينة غزة وشمالها خصوصا بين الأطفال والمسنين.

أكد الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، أن مصر تعتبر الراعية للسلام في المنطقة، إضافة إلى أنه كان لها دور داعم للقضية الفلسطينية، ولم تتأخر عن مد يد العون وتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني.

وقال أشرف سنجر، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، إن العالم كله يعلم أهمية الدور المصري، خاصة على المستوى الإنساني، بعد استقبال مصر للجرحى الفلسطينيين، وتقديم العلاج لهم داخل المستشفيات المصرية.