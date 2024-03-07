خلال انتظار المساعدات.. مجزرة جديدة لقوات الاحتلال قرب دوار النابلسي

ذكرت إذاعة الأقصى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت من جديد مجزرة قرب دوار النابلسي غرب غزة خلال انتظار المساعدات وعدد من الشهداء.

وقالت مصادر فلسطينية إنه تم نقل 5 شهداء وعدد من الجرحى إلى مجمع الشفاء بعد استهداف تجمع للمواطنين على مفترق النابلسي غربي غزة.

فيما استشهد وأصيب آخرون إثر الغارة التي استهدفت منزلا يعود لعائلة أبو رخية يأوي نازحين غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما ارتفع شهداء غارات العدو الإسرائيلي على منازل المواطنين في مخيم النصيرات ودير البلح إلى 12 شهيدا.

وارتقى 17 شهيدا إثر قصف العدو ثلاثة منازل في النصيرات ودير البلح.

