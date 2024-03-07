وزير الخارجية البريطاني: يجب إدخال 500 شاحنة مساعدات يوميا إلى غزة

أكد وزير الخارجية البريطاني، الحاجة الملحة إلى وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط وتعزيز السلام.

وقال وزير الخارجية البريطاني في مؤتمر صحفي مع نظيرته الألمانية: "ناقشنا سبل إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة برا وبحرا وجوا".

وأضاف وزير الخارجية البريطاني: “يجب إدخال 500 شاحنة مساعدات يوميا إلى قطاع غزة وضمان إيصالها”.

وتابع وزير الخارجية البريطاني: "يجب تسهيل عمل طواقم الأمم المتحدة في قطاع غزة".

وأكمل وزير الخارجية البريطاني: “يجب العمل على الوصول إلى صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين بقطاع غزة، كما نؤكد ضرورة وقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة”.