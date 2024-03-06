ندعم أقوالنا بالأفعال .. خارجية بريطانيا تهدد الحوثيين

أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، أنه شعر بالفزع لسماع أخبار مقتل أفراد من طاقم السفينة "ترو كونفيدنس" في هجوم للحوثيين بالبحر الأحمر.

وأضاف كاميرون على منصة "إكس"، اليوم الأربعاء، أن بريطانيا تندد بهجمات الحوثيين المتهورة والعشوائية على طرق الشحن العالمي، مطالبة بوقفها.

وأشار إلى أن لندن ستواصل الدفاع عن حرية الملاحة وتدعم أقوالها بالأفعال.

وكانت جماعة الحوثي في اليمن، أقرت باستهداف السفينة "ترو كونفيدنس" في خليج عدن، وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة.

وقال الحوثي في بيانه إن الإصابة كانت دقيقة، ما أدى إلى نشوب الحريق فيها.

وأضاف أن عملية الاستهداف جاءت بعد رفض طاقم السفينة الرسائل التحذيرية من القوات.

وجددت ميليشيا الحوثي تنبيهها إلى كافة السفن بالتجاوب مع نداءات القوات البحرية اليمنية، وعلى كافة طواقم السفن المستهدفة سرعة مغادرتها بعد الإصابة الأولى.