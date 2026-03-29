شوبير: مباراة إسبانيا صعبة.. ويجب مواصلة الدعم مهما كانت النتيجة

أكد الإعلامي أحمد شوبير صعوبة مباراة مصر أمام إسبانيا، مشيرا إلى أن اللعب سيكون مغلقا، عكس لقاء السعودية الماضي.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية: “صعب تلعب مباراة مفتوحة أمام المنتخب الإسباني، والتوقعات صعبة والفوز صعب”.

وأضاف: “يجب استمرار مساندة المنتخب مهما كانت النتيجة أمام إسبانيا، وفي النهاية هي كرة قدم بها مكسب وخسارة”.

موعد مباراة منتخب مصر ضد إسبانيا

يخوض منتخب مصر ودية جديدة مساء الثلاثاء المقبل استعدادًا للمونديال، بملاقاة منتخب إسبانيا فى إقليم كتالونيا.

وتُقام المباراة الثلاثاء 31 مارس 2026، على ملعب آر سي دي إي، معقل نادي إسبانيول في مدينة برشلونة، وذلك فى تمام الـ9:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا

تذاع مباراة منتخب مصر مع نظيره الإسبانى على قناة “أون سبورت 1”، بعد الإعلان عن حصولها على حقوق نقل المباراة.