تحول مفاجئ.. إيران تفرض مساراً جديداً لمرور السفن عبر مضيق هرمز

أفادت وكالة "بلومبيرج" بوجود تحول لافت في حركة الملاحة داخل مضيق هرمز، حيث اتجهت بعض السفن إلى اعتماد مسار ملاحي جديد يقترب من السواحل الإيرانية، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية واستمرار الحرب على إيران للشهر الثاني.

ووفق بيانات تتبع السفن، شوهدت حركة محدودة للغاية للملاحة، إذ لم تغادر سوى أربع سفن الخليج العربي صباح السبت، شملت ناقلتين للغاز الطبيعي المسال وسفينتين مخصصتين لنقل البضائع.

وأظهرت المعطيات أن هذه السفن سلكت ممراً شمالياً ضيقاً، يمر بين جزيرتي لاراك وقشم الإيرانيتين، في مؤشر على تغير أنماط العبور داخل أحد أهم الممرات البحرية في العالم، وسط مخاوف متزايدة من تداعيات التصعيد العسكري على حركة التجارة الدولية.