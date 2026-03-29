حقيقة عودة فايلر من جديد لتدريب الأهلي

أكد الإعلامي أحمد شوبير عدم عودة فايلر من جديد لتدريب الأهلي خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن السويسري تمسك بالرحيل من الأهلي.

وأوضح شوبير خلال تصريحات إذاعية : فايلر تمسك بالرحيل من الأهلي رغم ما قدمه الأحمر له وقتها وحاليا يدرب في أمريكا.

وأردف : الأهلي لن يعود من جديد لملف فايلر مهما حدث، الأهلي حاليا يفكر في التجديد ولن يعود لأي مدرب سابق.

ياتى ذلك وسط رغبة كبيرة من جانب الأهلي لعمل تغيير فني خلال الموسم المقبل بعد ضياع البطولات مع توروب.

وقدم توروب أداء ضعيف للغاية مع الأهلي خلال الفترة الماضية تسبب في الخروج من كافة البطولات والتراجع للمركز الثالث في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري.