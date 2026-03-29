ملف شائك في القلعة الحمراء.. الأهلي يحدد مصير المعارين .. اعرف القصة كاملة

في ظل الاستعدادات المكثفة لإعادة ترتيب أوراق الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد .. تفرض قائمة اللاعبين المعارين نفسها كأحد أكثر الملفات تعقيدًا داخل الأهلي حيث تجد الإدارة الحمراء نفسها أمام تحدٍ كبير يتعلق بحسم مصير 15 لاعبًا دفعة واحدة ما بين العودة أو الاستمرار في الإعارة أو البيع النهائي.

ويمتلك الأهلي كوكبة كبيرة من اللاعبين المنتشرين داخل وخارج الدوري المصري في مشهد يعكس سياسة التوسع في الإعارات خلال السنوات الأخيرة لكن في الوقت نفسه يضع ضغوطًا واضحة على الإدارة الفنية التي باتت مطالبة باتخاذ قرارات دقيقة توازن بين الاحتياج الفني والعائد الاستثماري.

وتضم القائمة أسماء شابة وأخرى اكتسبت خبرات مختلفة حيث يتواجد عدد من اللاعبين داخل أندية الدوري الممتاز مثل سيراميكا كليوباترا والمصري والبنك الأهلي بينما يخوض آخرون تجارب احترافية خارجية في المغرب وتونس وأوروبا وهو ما يمنح الأهلي صورة شاملة لتقييم تطورهم في بيئات مختلفة.

فعلى صعيد الدوري المصري يلعب كل من كريم الدبيس وعمر كمال عبد الواحد ومحمد عبد الله وأحمد عابدين ضمن صفوف سيراميكا كليوباترا بينما يتواجد الثنائي مصطفى العش وعمر الساعي مع المصري البورسعيدي وينشط أحمد رضا بقميص البنك الأهلي فيما يخوض معتز محمد تجربته مع حرس الحدود ويلعب أحمد خالد كباكا ضمن صفوف زد.

وعلى المستوى الخارجي يخوض رضا سليم تجربة احترافية مع الجيش الملكي المغربي بينما يلعب محمد الضاوي كريستو مع النجم الساحلي التونسي وينشط السلوفيني نيتس جراديشار مع نادي أوبست المجري في حين يرتدي المغربي أشرف داري قميص كالمار السويدي إلى جانب سمير محمد الذي يلعب مع بتروجيت ومصطفى مخلوف ضمن صفوف مودرن سبورت.

ويبقى السؤال الأهم وهو هل ينجح الأهلي في تحويل ملف المعارين من أزمة معقدة إلى فرصة لإعادة بناء الفريق بشكل أقوى؟ أم أن كثرة الخيارات ستفرض تحديات جديدة على صانع القرار داخل النادي؟

تقييم مستمر وقرار مؤجل

وفقًا لمصادر داخل النادي يخضع هذا الملف لمتابعة دقيقة من الجهاز الفني والإدارة حيث يتم إعداد تقارير دورية عن مستوى كل لاعب في ظل رغبة واضحة لعدم التسرع في اتخاذ القرار النهائي قبل وضوح الرؤية الكاملة للموسم الجديد.

ويأتي هذا التوجه في إطار سعي الأهلي لتجنب أخطاء سابقة تتعلق بعودة لاعبين دون الاستفادة منهم أو التفريط في عناصر كان يمكن أن تمثل إضافة حقيقية للفريق الأول.

عودة مؤكدة.. وبداية جديدة

حسمت الإدارة بالفعل موقف بعض الأسماء حيث تقرر عودة الثنائي محمد عبد الله وأحمد خالد كباكا في خطوة تعكس اقتناع الجهاز الفني بقدراتهما وإمكانية الاعتماد عليهما خلال المرحلة المقبلة خاصة في ظل الحاجة إلى تدعيم بعض المراكز بعناصر شابة قادرة على التطور.

مصير معلق حتى الميركاتو

في المقابل لا يزال عدد من اللاعبين ينتظر الحسم إذ يرتبط قرار عودتهم بشكل مباشر بصفقات الصيف وهو ما يفتح الباب أمام سيناريوهات متعددة خصوصًا في ظل وجود أسماء تقدم مستويات جيدة وتترقب فرصة حقيقية داخل الفريق.

وتبقى هذه الفئة هي الأكثر حساسية حيث سيتحدد مصيرها بناءً على احتياجات الفريق النهائية سواء من حيث تدعيم المراكز أو الاستغناء عن بعض العناصر الحالية.

تصفية قائمة الإعارات

على الجانب الآخر تتجه النية داخل الأهلي نحو تسويق بعض اللاعبين بشكل نهائي في إطار خطة لتقليل عدد المعارين وتحقيق عائد مالي خاصة لمن لم ينجحوا في إثبات أنفسهم بالشكل الكافي خلال فترات الإعارة.

كما تشمل الخطة أيضًا إنهاء العلاقة مع بعض الأسماء بشكل كامل في خطوة تعكس رغبة واضحة في إعادة هيكلة القائمة ومنح الفرصة لعناصر أكثر جاهزية.

إعارات جديدة

ورغم الاتجاه لإعادة بعض اللاعبين أو بيعهم يظل خيار الإعارة مطروحًا بقوة لبعض العناصر التي تحتاج إلى مزيد من الاحتكاك واكتساب الخبرات خاصة في ظل صعوبة ضمان مشاركتهم بشكل منتظم داخل الفريق الأول في الوقت الحالي.

وتكشف هذه الأزمة عن معادلة معقدة داخل الأهلي حيث لم يعد ملف الإعارات مجرد قرار فني بل أصبح جزءًا من استراتيجية استثمارية تهدف إلى تعظيم الاستفادة من اللاعبين سواء فنيًا أو ماليًا.

وفي هذا السياق يبدو أن الإدارة مطالبة بتحقيق توازن دقيق بين الاحتفاظ بالمواهب الواعدة التي قد تمثل مستقبل الفريق وبين الاستفادة من العوائد المالية لتمويل صفقات جديدة تدعم طموحات النادي محليًا وقاريًا.

ومع اقتراب نهاية الموسم تتجه الأنظار داخل القلعة الحمراء نحو قرارات حاسمة ستحدد شكل الفريق في الموسم المقبل في ظل رغبة واضحة لبناء قائمة أكثر توازنًا وقدرة على المنافسة.