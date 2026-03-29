إيران: تصريحات واشنطن بشأن المفاوضات متناقضة وتعكس المخطط الأمريكي

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” بأن رئيس البرلمان الإيراني أكد أن تصريحات واشنطن بشأن المفاوضات تتسم بالتناقض، وتعكس ما وصفه بـ“المخطط الأمريكي”.

انتقادات للموقف الأمريكي

وقال إن المواقف الأمريكية تفتقر إلى الوضوح والاتساق، معتبرًا أن هذا التناقض يكشف عن أهداف غير معلنة تسعى الولايات المتحدة إلى تحقيقها في المنطقة.

تصاعد التوترات

وأضاف أن الحرب وصلت إلى المرحلة الأكثر حساسية، في ظل استمرار التوترات الإقليمية وتزايد احتمالات التصعيد.

رسائل دعم للحلفاء

وأكد أن حزب الله يمثل جزءًا فعالًا من محور المقاومة، لافتًا إلى أن جماعة الحوثيين مستعدة لتحقيق “مفاجآت كبرى” خلال الفترة المقبلة.

وشدد على أن بلاده مستعدة لمواجهة أي هجوم بري أمريكي، في إشارة إلى استعداد إيران للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة.