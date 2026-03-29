رئيس البرلمان الإيراني: مستعدون لأي هجوم بري أمريكي

أفاد رئيس البرلمان الإيراني بأن الحرب وصلت إلى المرحلة الأكثر حساسية، في ظل تصاعد التوترات في المنطقة وتزايد حدة المواجهات.

محور المقاومة ودور الحلفاء

وأكد أن حزب الله يمثل جزءًا فعالًا من محور المقاومة، مشيرًا إلى أن جماعة الحوثيين مستعدة لتحقيق “مفاجآت كبرى” خلال الفترة المقبلة، بما يعكس تنسيقًا متزايدًا بين أطراف هذا المحور.

رسائل ردع واستعداد عسكري

وشدد رئيس البرلمان الإيراني على أن بلاده مستعدة لمواجهة أي هجوم بري أمريكي، في إشارة واضحة إلى جاهزية طهران للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة.