البرلمان الإيراني: الحرب بلغت أخطر مراحلها.. وصواريخنا مستعدة لأي هجوم بري

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، نقلًا عن رئيس البرلمان الإيراني، أن الحرب وصلت إلى “المرحلة الأكثر حساسية”، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.

مواجهة أي هجوم بري أمريكي

وأضاف رئيس البرلمان أن حزب الله يُعد جزءًا فاعلًا من محور المقاومة، مشيرًا إلى أن جماعة الحوثيين مستعدة لتحقيق “مفاجآت كبرى” خلال الفترة المقبلة.

وأكد كذلك أن بلاده على استعداد لمواجهة أي هجوم بري أمريكي، في رسالة تعكس حالة التأهب والتصعيد في المنطقة:"مستعدون لأي هجوم بري أمريكي و صواريخنا جاهزة".

وأضاف:"واشنطن ترسل لنا علنا رسائل تفاوض وتخطط سرا لهجوم بري".

وأكد أننا نخوض حربا عالمية كبرى وأمريكا تسعى لإجبارنا على الاستسلام ولكن سنستعيد حقوقنا المشروعة بحزم.

وقال:" العدو الذي كان يخطط لإسقاط النظام وضع فتح مضيق هرمز هدفا رئيسيا له".