الفرقة الأمريكية 82 المحمولة جوا| هل تظهر في إيران؟.. القاهرة الإخبارية تكشف التفاصيل

قال رامي جبر مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إنّ وزارة الدفاع الأمريكية تدرس إرسال 3000 جندي من الفرقة 82 المحمولة جواً إلى منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي محمد عبيد عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن هذه القوات تتألف من ثلاثة كتائب، حيث يمكن نشر الكتيبة الأولى خلال 12 ساعة، والكتيبة الثانية خلال 18 ساعة، والكتيبة الثالثة خلال 24 ساعة، ليكتمل العدد الإجمالي للجنود الثلاثة آلاف، موضحًا أن القرار لا يزال تحت الدراسة ولم يتم اتخاذه بعد بشكل نهائي.

وأشار جبر إلى أن إيران أبدت رفضًا لهذا التحرك، بحسب وسائل الإعلام، إلا أن هذا الرفض لم يصدر عن مسؤول رسمي إيراني، ولم تعقب الولايات المتحدة رسميًا على هذا الموقف حتى اللحظة.

وذكر أن هذا الرفض يبدو مسألة وقت، وأنه من المحتمل أن ترفض إيران في النهاية شروط المفاوضات، ما قد يؤدي إلى رد فعل أمريكي يشمل استمرار العمليات العسكرية وربما استهداف منشآت الطاقة الإيرانية، وفق التحليلات الميدانية.

ولفت جبر إلى أن نشر هذه الفرقة يشير إلى احتمال تدخل بري أمريكي في الأراضي الإيرانية أو الجزر الواقعة في مضيق هرمز، مشددًا على أهمية هذه المنطقة التي تمر منها نحو 20% من إمدادات الطاقة العالمية.

وأوضح أن السيطرة على هذه الجزر ستتيح للولايات المتحدة التحكم في حركة الملاحة بالمضيق، وهو هدف استراتيجي بالغ الأهمية لضمان أمن خطوط الطاقة الدولية.