تحوّل استراتيجي.. إيران تدعو لإنشاء اتحاد أمني وعسكري إقليمي بدون أمريكا وإسرائيل

أعلن المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء الإيراني إبراهيم ذو الفقاري، يوم الأربعاء أنه علي دول المنطقة إقامة اتّحادٍ أمنيٍّ وعسكريٍّ معا وليس من أمريكا وإسرائيل.

وأضاف ذوالفقاري، أن الجيشان لن يطلقا رصاصة واحدة للدفاع عنكم، ودول المنطقة لا تحتاج إلى دول بعيدة لضمان أمنها، بل عليها إنشاء منظومة أمن جماعي.

يأتي ذلك في ظل الجهود الدبلوماسية المبذولة من عدة أطراف لوقف الحرب التي اندلعت نهاية فبراير الماضي، وكشف القناة الـ12 العبرية عن وثيقة تتضمن 15 بندا للاتفاق بين واشنطن وطهران.

وكشفت القناة العبرية، مساء الثلاثاء، نقلًا عن ثلاثة مصادر مطلعة، عن وجود آلية يجري العمل عليها من قبل مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، وبموافقة ترامب، تهدف إلى إنهاء الحرب مع إيران عبر إعلان وقف إطلاق نار مؤقت لمدة شهر.

وبحسب التقرير، فإن هذه الهدنة المؤقتة ستستغل لبحث اتفاق شامل مكون من 15 بندًا، على غرار التفاهمات التي جرت سابقًا في غزة ولبنان.