وزير الإعلام اليمني يتهم إيران بإرسال خبراء من الحرس الثوري إلى مناطق الحوثيين

اتهم وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إيران بإرسال قيادات وخبراء من الحرس الثوري إلى مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين، مشيراً إلى أن هذه التحركات تزامنت مع تصعيد عسكري أعلنته الجماعة ضد إسرائيل.

وأوضح الإرياني، في تصريحات نشرها عبر منصة "إكس"، أن صنعاء شهدت خلال الأسبوع الماضي وصول عناصر إضافية من الحرس الثوري، معتبراً أن هذا التطور يعكس نمطاً متكرراً من الإشراف الإيراني المباشر على تحركات الحوثيين.

وأكد الوزير أن جماعة الحوثي لا تعمل كشريك مستقل، بل كجزء من منظومة عسكرية عابرة للحدود تدار مركزياً، على حد وصفه، من قبل الحرس الثوري الإيراني الذي يتولى – بحسب تصريحاته – التخطيط والتوجيه وتحديد مسار العمليات.

وحذر الإرياني من أن تجاهل هذا الدور، بحسب رأيه، قد يؤدي إلى سوء تقدير الموقف، ويمنح طهران فرصة أوسع لتعزيز نفوذها وتوسيع نطاق التهديد في المنطقة.