صديق حلمي بكر لـ صدى البلد: الموسيقار الراحل اتهان في آخر أيامه

كشف أحد أصدقاء الموسيقار حلمي بكر لصدى البلد، عن مفاجآت عديدة حول سماح زوجة الراحل، حيث اتهمها بمنع أشقاءه من زيارته وكانت تطمع في منزله.

وقال صديق الموسيقار حلمي بكر في لقاء خاص لـ صدى البلد مع المذيع إسماعيل الشيخ: مراته بهدلته آخر بهدلة وكانت مانعة اخواته واحنا من زيارته واتخانقت مع اخواته عشان عايزة تغسله في جسر السويس وهم عايزين يغسلوه في المهندسين وكانت طمعانة في فلوسه وشقته.

وتابع: جابلتنا بلطجية وعملت بلاغ.

يذكر أن الموسيقار حلمي بكر وافته المنية مستشفي كفر صقر بالشرقية بعدما تدهورت حالته الصحية.

والموسيقار حلمى بكر قدم أكثر من 1500 لحن موسيقى، وتعاون خلالها مع كبار المطربين فى العالم العربى، أبرزهم وردة، نجاة، ليلى مراد، مدحت صالح، محمد الحلو، على الحجار، وغيرهم.

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