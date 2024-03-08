في فترة التزهير.. توصيات هامة لمزارعي المانجو

قدم الدكتور علاء جمعة أستاذ البساتين بكلية الزراعة جامعة قناة السويس، إرشادات وتوصيات مهمة خلال الفترة الحالية لمزارعي المانجو خلال تفقده لمزرعة مانجو بمنطقة شرق القناة بسيناء.



شملت التوصيات، الأهتمام بالري وزيادة معدلات الري لطبيعة الارض الرملية هناك، رش مركب المور كروب عند تفتح الأزهار بنسبة ٥٠% والسبب في ذلك احتياجه للاوكسينات خارجية لان الشجرة الاوكسينات التي تنتجها لاتكفي لتثبيت الازهار والعقد وذلك لاحتوائه علي نسبة مرتفعة من الاكسينات النباتية تصل الي 6% معها نسبة منخفضة من الجبرالين بالاضافة الي البورون والزنك والمولبدوم والفوسفايد وعناصر نادرة أخرى مستخلصة من حبوب لقاح نبات ماء بنسب محسوبة.

لتنشيط عملة التزهير وزيادة خصوبة البراعم في سنة الحمل الخفيف، كما ينشط عملية التزهير وتخليق البراعم الزهرية وزيادة نسبة العقد، ومنع تساقط العقد الصغير وتكون الحبه الصفراء (عن طريق منع تكون طبقة الانفصال بين الحبة والعنقود الزهري) ويستخدم عند عقد بحجم حبة البسلة وفي هذه الحاله يضاف له 2 جم جبرلين لكل 300 لتر ماء، و المركب عبارة عن عبوتين أحدهما المذيب والآخر المركب، رش تركيبة التحجيم بمعدل ٣ لتر لكل ٦٠٠ لتر ماء وذلك لزيادة تعداد الملقحات من الذبابة المنزلية لاحتوائها علي العسل وبالتالي زيادة نسبة العقد.

كما جاء بالتوصيات، رش تركيبة التحجيم بمعدل ٣ لتر لكل ٦٠٠ لتر ماء وذلك لزيادة تعداد الملقحات من الذبابة المنزلية لاحتوائها علي العسل وبالتالي زيادة نسبة العقد وأيضا إمداد الأشجار بالعناصر الغذائية اللازمة لها كل ١٠ ايام يعقبها بعد يومين رشة مبيد فطري جهازي ثنائي الغرض للبياض الدقيقي ولافحة الأزهار موصي به من وزارة الزراعة نظرا لارتفاع درجات الحرارة بالنهار وانخفاضها بالليل وكذلك زيادة نشاط فطر البياض الدقيقي.

مع أهمية اعطاء ٣٠ لتر من تركيبة التحجيم التي يصنعها المزارع بنفسة في مزرعته لتوفير نفقات التسميد ثم تخفيضها الي ٢٠ لتر في الأسبوع الثاني والثالث يعقبها رشة مركب كالسيوم بورون واعطاء شكارة نترات كالسيوم ٢٠ كيلو للفدان.

استخدام تركيبة التحجيم يساعد علي تقليل نسبة الاكاروسات ، في المزرعة بشكل كبير ويعالج الخلل الفسيولوجي داخل النبات، نتيجة لاحتواءها علي جميع العناصر التي يحتاجها النبات بصورة متزنة،بجانب الهرمونات النباتيه المخلقة بصورة طبيعية.

ممنوع رش اي مبيدات حشريه او حشائش في تلك الفترة الا في الضرورة القصوي وتكون فقط للمزارع المهملة ، التي لم تقوم بالرش قبل التزهير ، وكذلك عدم دخول عزاقات الحشائش للمزرعة اثناء التزهير والعقد ويتم رش الكلينر بعد عملية العقد بنسبة ٨٠%

كما اوصي بازاله التكتلات الزهرية بصفة مستمرة خلال تلك الفترة لانها مصدر للعدوي بالبياض الدقيقي وكذلك استنفاذ غذاء الشجرة وتتم الازالة بالرجوع دور أو اثنين الي الوراء للتحضير للعام القادم.

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