عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في فترة التزهير.. توصيات هامة لمزارعي المانجو

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قدم الدكتور علاء جمعة أستاذ البساتين بكلية الزراعة جامعة قناة السويس، إرشادات وتوصيات مهمة خلال الفترة الحالية لمزارعي المانجو خلال تفقده لمزرعة مانجو بمنطقة شرق القناة  بسيناء.

محافظ الإسماعيلية يشيد بمبادرة البنك الزراعي في تقديم الدعم للأولى بالرعاية


شملت التوصيات، الأهتمام بالري وزيادة معدلات الري لطبيعة الارض الرملية هناك، رش مركب المور كروب عند تفتح الأزهار بنسبة ٥٠%  والسبب في ذلك  احتياجه للاوكسينات خارجية لان الشجرة الاوكسينات التي تنتجها لاتكفي لتثبيت الازهار والعقد  وذلك لاحتوائه علي نسبة مرتفعة من الاكسينات النباتية تصل الي 6% معها نسبة منخفضة من الجبرالين بالاضافة الي البورون والزنك والمولبدوم والفوسفايد وعناصر نادرة أخرى مستخلصة من حبوب لقاح نبات ماء بنسب محسوبة.

لتنشيط عملة التزهير وزيادة خصوبة البراعم في سنة الحمل الخفيف، كما ينشط عملية التزهير وتخليق البراعم الزهرية وزيادة نسبة العقد، ومنع تساقط العقد الصغير وتكون الحبه الصفراء (عن طريق منع تكون طبقة الانفصال بين الحبة والعنقود الزهري) ويستخدم عند عقد بحجم حبة البسلة وفي هذه الحاله يضاف له 2 جم جبرلين لكل 300 لتر ماء، و المركب عبارة عن عبوتين أحدهما المذيب والآخر المركب، رش تركيبة التحجيم بمعدل ٣ لتر لكل ٦٠٠ لتر ماء  وذلك لزيادة تعداد الملقحات من الذبابة المنزلية لاحتوائها علي العسل وبالتالي زيادة نسبة العقد.

كما جاء بالتوصيات، رش تركيبة التحجيم بمعدل ٣ لتر لكل ٦٠٠ لتر ماء وذلك لزيادة تعداد الملقحات من الذبابة المنزلية لاحتوائها علي العسل وبالتالي زيادة نسبة العقد وأيضا إمداد الأشجار بالعناصر الغذائية  اللازمة لها  كل ١٠ ايام يعقبها  بعد يومين رشة مبيد فطري جهازي ثنائي الغرض للبياض الدقيقي ولافحة الأزهار موصي به من وزارة الزراعة  نظرا لارتفاع درجات الحرارة بالنهار وانخفاضها بالليل وكذلك زيادة نشاط فطر البياض الدقيقي.

مع أهمية اعطاء ٣٠ لتر من تركيبة التحجيم التي يصنعها المزارع بنفسة في مزرعته لتوفير نفقات التسميد ثم تخفيضها الي ٢٠ لتر في الأسبوع الثاني والثالث يعقبها رشة مركب كالسيوم بورون واعطاء شكارة نترات كالسيوم ٢٠ كيلو للفدان.

استخدام تركيبة التحجيم يساعد علي تقليل نسبة الاكاروسات ، في المزرعة بشكل كبير ويعالج الخلل الفسيولوجي داخل النبات، نتيجة لاحتواءها علي جميع العناصر التي يحتاجها النبات بصورة متزنة،بجانب الهرمونات النباتيه المخلقة بصورة طبيعية.

ممنوع رش اي مبيدات حشريه او حشائش في تلك الفترة الا في الضرورة القصوي وتكون فقط للمزارع المهملة ، التي لم تقوم بالرش قبل التزهير ، وكذلك عدم دخول عزاقات الحشائش للمزرعة اثناء التزهير والعقد ويتم رش الكلينر بعد عملية العقد بنسبة ٨٠%
كما اوصي بازاله التكتلات الزهرية بصفة مستمرة خلال تلك الفترة لانها مصدر للعدوي بالبياض الدقيقي وكذلك استنفاذ غذاء الشجرة وتتم الازالة بالرجوع دور أو اثنين الي الوراء للتحضير للعام القادم.

received_260787360422345
received_260787360422345
received_1516168969106293
received_1516168969106293
received_343197538681124
received_343197538681124
received_1783745418779427
received_1783745418779427
received_383932127825841
received_383932127825841

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه دفعة واحدة|الذهب يعود للانخفاض بعد قفزة جنونية..وعيار 21 الآن مفاجأة

رسميًا|الدولار يتراجع للمرة الثانية في البنوك بعد تخطيه الـ50.. وهذا ثمنه الآن

مفاجأة غير سعيدة تنتظر المتهمين في قضية طالبة العريش نيرة

رد فعل صادم من اتحاد الكرة على مشاركة صلاح مع ليفربول أمام سبراتا براج

تحذير هام من الأرصاد: أمطار وشبورة كثيفة على هذه المحافظات غدا

محمود الخطيب يحسم موقفه من السفر لحضور نهائي كأس مصر.. مفاجأة

خفض ساعات العمل في رمضان 2024 .. قرار جديد من الحكومة

والد الشهيد عبدالله أحمد لـ صدى البلد: كان محبوبا من الجميع ودافع عن تراب سيناء

ترشيحاتنا

انهيار عقار سكني في الاسكندرية ومصرع 4 أشخاص

قرار عاجل لوزير المالية بصرف مرتبات مارس للعاملين في الدولة بالزيادات الجديدة

صحة غزة: الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مج.ازر راح ضحيتها 78 شهيدا

بث مباشر.. شعائر آخر جمعة من شعبان بالمسجد الحرام والنبوي

القوات المسلحة تنظم معرضاً فنياً ومهرجانا ًرياضياً للمحاربين القدماء وأسر الشهداء

اليوم العالمي للمرأة.. أفعال تقودك للسجن بسبب السيدات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جورجينا يثير ضجة على السوشيال ميديا| سعره خرافي

ختام التدريب المصرى الباكستاني.. بيان عملى لإقتحام قرية حدودية وتطهيرها من العناصر الإرهابية

في اليوم العالمي للمرأة.. أبرز الأمراض التي تهدد حياتها

من يحسم كلاسيكو الكأس رقم 20.. التشكيل المتوقع للأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

فيديو

خطير ومميت.. مرض «الببغاوات» الغامض يودي بحياة 5 أشخاص

خرطوم بلاستيك.. مدرس يعنف تلميذا داخل المدرسة والتعليم ترد بجزاء صارم

احترف الدور.. ممثل صيني يحقق ثروة طائلة من التسول على مدار 12 عاما

بسبب السكر .. تعرض فنان شهير ووالدته للضرب بمول شهير بالشيخ زايد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تخطط واشنطن لإزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة؟

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

اﻟﻤﺰﻳﺪ