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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

فوز 3 شركات ناشئة مصرية ببرنامج Launchpad

صدى البلد

فازت 3 شركات مصرية ناشئة في برنامج Launchpad على مستوى منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا. 

يمثل برنامج Launchpad، الذي يمثل على  المستوي الإقليمي منذ عام 2022، عنصرًا حيويًا في منظومة أعمال الشركات ، حيث يستهدف تعزيز قطاع ريادة الأعمال ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في السعي وراء الابتكار والإبداع والنمو. 

ومن بين نحو 200 متقدم من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تم اختيار العلامات التجارية المصرية سيجما فيت للملابس الرياضية وكليم للحرف اليدوية المستدامة، للفوز بجائزة برنامج Launchpad، حيث تم افتتاح المتاجر الخاصة بهما في مول مصر وسيتي سنتر ألماظة.

أكدت رشا عزب، رئيس قطاع مراكز التسوق فى مصر ولبنان ان البرنامج له دور في دعم وتعزيز دور مجتمع رواد الأعمال في مصر، وتمكين الشركات الناشئة التي تمتلك مقومات النجاح بتوفير الدعم اللازم من خلال برنامج Launchpad والذي يعمل كحاضنة أعمال للشركات الصاعدة محليا وعالميا.

أضافت ان هناك نجاح العلامات التجارية المحلية الناشئة المشاركة، والتي تعكس روح الإبتكار والإبداع والنمو المستدام في مجتمع ريادة الأعمال.

أشارت الى أهمية دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، حيث نرى فيهم عنصرًا أساسيًا لتنمية الاقتصاد المصري فنحن ملتزمون بتوفير كل ما يلزمهم من دعم وتوجيه ومحفزات لتمكينهم من تحقيق أهدافهم وبالتالي دفع عجلة النمو الاقتصادي على نطاق أوسع". 

وأضافت: "فخورون بتواجد أول علامتين تجاريتين فائزتين في برنامجLaunchpad ، سيجما فيت وكليم، داخل مراكز التسوق الخاصة بنا."

تم إطلاق برنامج Launchpad  أسترولابز ومايكروسوفت ومنصة مركز دبي المالي العالمي وماجد الفطيم  لإطلاق المشاريع، لجذب وتطوير وتنمية الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة ، ويشكل البرنامج ركيزة دعم لرواد الأعمال في المنطقة، حيث يعمل على تقديم خدماته للعلامات التجارية المحلية في قطاعات متنوعة، تشمل الأزياء، ونمط الحياة، والترفيه، وتكنولوجيا المناخ، والمجتمع.

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