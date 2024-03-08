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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

شروط سريان قانون الضمان الاجتماعي على رعايا الدول المقيمين في مصر

صدى البلد

وافقت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي.

وتسري أحكام القانون على رعايا الدول الأخرى المقيمين في جمهورية مصر العربية بشروط.

ونصت  المادة 2 على أن تسري أحكام هذا القانون على كل مصري لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة.

كما تسري أحكامه على رعايا الدول الأخرى المقيمين في جمهورية مصر العربية، بشرط معاملة المصريين، فيما يتعلق بالدعم النقدي والعيني، في تلك الدول بالمثل.

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل للاعتبارات التي تقدرها الدولة.

قانون الضمان الإجتماعي الضمان الاجتماعي الدكتور عبد الهادى القصبى التأمين الإجتماعي الدعم النقدي الدعم النقدي والعيني

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