فيفي عبده: لا أحب التدخل في حياتي الخاصة وعدد زيجاتي

قالت الفنانة فيفي عبده إنها أصبحت تنزعج من كثرة التدخل فى حياتها الشخصية، والسؤال دائمًا عن عدد زيجاتها.

وأضافت فيفي عبده فى تصريحات إذاعية، أنها لا تحب التدخل فى حياتها الخاصة لأنها لا تخص أحدًا، ولا تقبل بالأسئلة التى تخرج عن إطار عملها أو الأشياء التى تفتخر بها دائمًا.

وتابعت فيفي عبده: مش حلو أبدًا الأسئلة دى وحاجة سخيفة جدًا، ودي حياتي الخاصة أتجوزت أمتي ملكش دعوة، اسألني عن ولادي أو شغلي والحاجات اللى بفتخر بيها، حتى تبقي أسئلة جديدة.

وعلى صعيد آخر، قالت فيفي عبده إنه لا يوجد حب وإختلاط قوى بينها وبين زملائها فى الوسط الفني مثل المعتاد من قبل .

وأضافت أن الوسط الفني اختلف عن السابق من حيث أنه لا أصبح يوجد تجمعات بين الفنانين بشكل مستمر ، معلقة: "مبقاش فى الحب اللى متعودين عليه فى الوسط الفني، زمان كنا بنتجمع كل أسبوع عند فنان وكنت وقتها راقصة بس قبل ما ابدأ تمثيل ، بس أكيد مازال فى بينا كلنا حب".

واستكملت فيفي عبده: منذ مجيء فترة الكورونا وفقدنا الكثير من النجوم أصبح الوسط الفني متغير عن قبل .

وقالت فيفي عبده، إنها تمر بحالة اكتئاب ونصحها الطبيب الخاص بها بمشاهدة الأعمال الكوميدية حتى تنسي حالة الحزن التى تعيشها.

وعلى صعيد أخر، علقت فيفي عبده خلال حلولها ضيفة على الإعلامي اللبناني محمد قيس خلال الأيام الماضية، عن توقعات «ليلى عبداللطيف» لها؛ وقالت:" فيفي عاشقة للحياة وتريد أن تعيش المزيد، زيدد من سن رحيلي، لترد عليها الأخيرة مازحة بأنها ستجعله في الـ90.



وتعرضت الفنانة فيفي عبده لهجوم من متابعيها بعد تصريحاتها المسيئة عن محمد عبده، مما عرض الفيديو للحذف.



وكتبت فيفي عبده عبر حسابها بموقع انستجرام: أولا فنان العرب الكبير محمد عبده من الناس اللي بحبهم وبحترمهم جدا ولو نشرت فيديو لأغنية عاجبتني لـ شيرين عبد الوهاب فـ أكيد أنا مقرأتش الكلام المكتوب عليها وأنا عملت لها شير من التيك توك لمجرد أن الأغنية عجبتني فقط لا غير.

وأضافت فيفي عبده: لو كنت قرأت الكلام مكنتش نزلتها ولما بنتي شافت الاستوري شالتها فورا ودا عيب إني مكملتش دراستي ومقرتش الكلام، الله يخرب بيت اللي كتبها وطبعا أنا بكن كل الحب والتقدير للفنان الكبير محمد عبده.