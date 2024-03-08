أخبار الفن|فيفي عبده: الحب فى الوسط الفني مش موجود زي زمان .. أحمد فهمي يحتفل بتصدر مسلسل بين السطور التريند

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها من خلال السطور التالية:
فيفي عبده: الحب اللى متعودين عليه فى الوسط الفني مبقاش موجود
قالت الفنانة فيفي عبده أنه لا يوجد حب وإختلاط قوى بينها وبين زملائها فى الوسط الفني مثلما كان من قبل
مشاعر كتير جوايا.. أحمد فهمي يحتفل يتصدر مسلسل بين السطور الترند
احتفل الفنان أحمد فهمي بتصدر أحدث مسلسلاته «بين السطور»، تريند منصة «إكس»، وذلك بعد عرض آخر حلقاته.
شيرين عبدالوهاب بعد حصولها على جائزة التأثير العالمي: عايزة أعمالي تلف العالم
حصلت الفنانة "شيرين عبدالوهاب" على جائزة التأثير العالمي من منصة بيلبورد العالمية، وتعتبر هي أول مغنية بالوطن العربي تحصل على هذه الجائزة.
تركي آل الشيخ ينشر صورا من كواليس فيلم فرقة موت لـ أحمد عز
لازال يواصل فريق عمل فيلم فرقة موت تصوير أحداثه استعداد لعرضه فى موسم عيد الأضحي القادم.