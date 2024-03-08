عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن|فيفي عبده: الحب فى الوسط الفني مش موجود زي زمان .. أحمد فهمي يحتفل بتصدر مسلسل بين السطور التريند

صدى البلد

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها من خلال السطور التالية:

فيفي عبده: الحب اللى متعودين عليه فى الوسط الفني مبقاش موجود

قالت الفنانة فيفي عبده أنه لا يوجد حب وإختلاط قوى بينها وبين زملائها فى الوسط الفني مثلما كان من قبل

 

مشاعر كتير جوايا.. أحمد فهمي يحتفل يتصدر مسلسل بين السطور الترند

احتفل الفنان أحمد فهمي بتصدر أحدث مسلسلاته «بين السطور»، تريند منصة «إكس»، وذلك بعد عرض آخر حلقاته.

شيرين عبدالوهاب بعد حصولها على جائزة التأثير العالمي: عايزة أعمالي تلف العالم

حصلت الفنانة "شيرين عبدالوهاب" على جائزة التأثير العالمي من منصة بيلبورد العالمية، وتعتبر هي أول مغنية بالوطن العربي تحصل على هذه الجائزة.

 

تركي آل الشيخ ينشر صورا من كواليس فيلم فرقة موت لـ أحمد عز

لازال يواصل فريق عمل فيلم فرقة موت تصوير أحداثه استعداد لعرضه فى موسم عيد الأضحي القادم.

 

 

أبطال مسلسل بين السطور أحداث مسلسل بين السطور أخبار الفنانة فيفي عبده الراقصة فيفي عبده احمد عز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه دفعة واحدة|الذهب يعود للانخفاض بعد قفزة جنونية..وعيار 21 الآن مفاجأة

رسميًا|الدولار يتراجع للمرة الثانية في البنوك بعد تخطيه الـ50.. وهذا ثمنه الآن

رد فعل صادم من اتحاد الكرة على مشاركة صلاح مع ليفربول أمام سبراتا براج

مفاجأة غير سعيدة تنتظر المتهمين في قضية طالبة العريش نيرة

خفض ساعات العمل في رمضان 2024 .. قرار جديد من الحكومة

أكبر انخفاض أسبوعي.. تصريحات رئيس المركزي الأمريكي بشأن الفائدة تهبط بالدولار

اللي هتشوفه من الأهلي اكتر.. سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة لأحمد سليمان

والد الشهيد عبدالله أحمد لـ صدى البلد: كان محبوبا من الجميع ودافع عن تراب سيناء

موضوعات متعلقة

مشاعر كتير جوايا.. أحمد فهمي يحتفل يتصدر مسلسل بين السطور الترند

فيفي عبده: الحب اللى متعودين عليه فى الوسط الفني مبقاش موجود

ورشة عمل للصحفيات بمناسبة شهر المرأة.. أبرز النصائح اللازمة للسرد الرقمي للفيتشر

مفيش مقارنة.. محمد رحيم يعلق على لقب صوت مصر بين شيرين وأنغام|خاص

بيحقق الإبداع.. محمد رحيم يكشف عن أعماله القادمة بواسطة الذكاء الاصطناعي|خاص

محمد نور يحيي أحدث حفلاته الغنائية غدا في جدة

استعدادات مي فاروق لحفلها فى موسم الرياض |صور

فكرة اجتماعية جديدة.. ميمي جمال تكشف عن دورها بمسلسل "بقينا اتنين" |خاص

ترشيحاتنا

اكتشاف أول دليل على وجود المدن السبع الذهبية الأسطورية.. تفاصيل

نشرة المرأة والصحة| مباراة الأهلي والزمالك.. كيف تتجنب التوتر المؤدي لمشاكل صحية.. فستان جورجينا يثير ضجة على السوشيال ميديا

وزير الصحة يعود من كوبا بعد وفاة والده

شاهد| استعدادات ستاد الأول بارك قبل لقاء الأهلي والزمالك بنهائي كأس مصر

خطيب الأزهر: الأمة تترقب حفلا تعبديا عظيما تتصل فيه أنوار السماء بالأرض

وزيرة التخطيط تتفقد تطوير مجمع التحرير ومبنى وزارة الداخلية بوسط القاهرة.. صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل المحوجة.. أكلة جديدة بمكونات بسيطة

مباراة كأس مصر| موعد لقاء الأهلي والزمالك.. اعرف القنوات المجانية الناقلة للماتش

بعد الخمسين.. روتين يجعل بشرتك أكثر نضارة

ماذا يحدث للجسم عند تناول حبة البركة يوميا؟

فيديو

مشهد مبكي.. عريس يمنح والدته الشبكه بدلا من العروس

الرئيس السيسي وقادة القوات المسلحة يؤدون صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي

صدام حسين.. فصل طالبة جامعية بسبب تصرف غريب في حفل تخرجها.. فيديوجراف

القوات المسلحة توزع كميات كبيرة من الحصص الغذائية بنصف الثمن تزامنا مع رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تخطط واشنطن لإزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة؟

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

اﻟﻤﺰﻳﺪ