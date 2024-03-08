أخبار الفن|فيفي عبده: الحب فى الوسط الفني مش موجود زي زمان .. أحمد فهمي يحتفل بتصدر مسلسل بين السطور التريند

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها من خلال السطور التالية:

قالت الفنانة فيفي عبده أنه لا يوجد حب وإختلاط قوى بينها وبين زملائها فى الوسط الفني مثلما كان من قبل

احتفل الفنان أحمد فهمي بتصدر أحدث مسلسلاته «بين السطور»، تريند منصة «إكس»، وذلك بعد عرض آخر حلقاته.

حصلت الفنانة "شيرين عبدالوهاب" على جائزة التأثير العالمي من منصة بيلبورد العالمية، وتعتبر هي أول مغنية بالوطن العربي تحصل على هذه الجائزة.

لازال يواصل فريق عمل فيلم فرقة موت تصوير أحداثه استعداد لعرضه فى موسم عيد الأضحي القادم.