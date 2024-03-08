تركي آل الشيخ ينشر صور من كواليس تصوير فيلم فرقة موت لأحمد عز

لازال يواصل فريق عمل فيلم فرقة موت تصوير أحداثه استعداد لعرضه فى موسم عيد الأضحي القادم.



وحرص المستشار تركي آل الشيخ على طرح مجموعة من الصور من كواليس تصوير الفيلم عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وعلق عليها قائلا: صور فيلم "فرقة الموت" بنتظره وترعاه gea.



فيلم فرقة موت يضم مجموعة كبيرة من نجوم الفن وعلى رأسهم أحمد عز ومنة شلبي وأمينة خليل ومحمود حميدة وآسر ياسين وفريدة سيف النصر.









عرض فرقة موت فى عيد الأضحى



وأعلن المنتج الفني هاني عبد الله، موعد عرض فيلم فرقة الموت بطولة الفنان أحمد عز، والمقرر عرضه في صيف 2024، ويضم الفيلم عدد كبير من النجوم.

ونشر هاني عبد الله على حسابه الرسمي بـ فيس بوك صورة تجمعه مع السيناريست صلاح الجهيني، معلقًا: فرقة الموت والمؤلف الكبير صلاح الجهيني، فيلم عيد الأضحى 2024.. دعواتكم.

فريدة سيف النصر تتحدث عن فرقة موت

ونشرت فريدة سيف النصر صور من تصوير الفليم، وعلقت قائلة: "بجسد شخصية المعلمه قشطه...في فرقة موت مع الجمال والأدب والذوق سوبر ستار أحمد عز".

وأضافت: "سعيده اني بتقابل مع جيل جديد اتفاجأت أن عز عارف شغلي وكمان وهو بيتفرج عليا وانا باصور عمال يشكر فيا وصلولي طبعا والاحلي مدير التصوير هو بتاع بدون ذكر اسماء..واتكلم عز علي نور الشريف بحب واني محظوظه عملت معاه اهم أعمالي وهو عمل معاه واهتم بيه جدا.. ومحمود عبدالعزيز وجماله...وقد ايه بيحبهم وكان نفسه يشتغل مع عاطف الطيب أنا عملت جبر الخواطر معاه وخدت جائزه من نادر جلال ".