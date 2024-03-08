عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تركي آل الشيخ ينشر صور من كواليس تصوير فيلم فرقة موت لأحمد عز

أحمد عز من فرقة موت
أحمد عز من فرقة موت

لازال يواصل فريق عمل فيلم فرقة موت تصوير أحداثه استعداد لعرضه فى موسم عيد الأضحي القادم.

وحرص المستشار تركي آل الشيخ على طرح مجموعة من الصور من كواليس تصوير الفيلم عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وعلق عليها قائلا: صور فيلم "فرقة الموت" بنتظره وترعاه gea.

فيلم فرقة موت يضم مجموعة كبيرة من نجوم الفن وعلى رأسهم أحمد عز ومنة شلبي وأمينة خليل ومحمود حميدة وآسر ياسين وفريدة سيف النصر.

 


 

عرض فرقة موت فى عيد الأضحى


وأعلن المنتج الفني هاني عبد الله، موعد عرض فيلم فرقة الموت بطولة الفنان أحمد عز، والمقرر عرضه في صيف 2024، ويضم الفيلم عدد كبير من النجوم.

ونشر هاني عبد الله على حسابه الرسمي بـ فيس بوك صورة تجمعه مع السيناريست صلاح الجهيني، معلقًا: فرقة الموت والمؤلف الكبير صلاح الجهيني، فيلم عيد الأضحى 2024.. دعواتكم.

 

فريدة سيف النصر تتحدث عن فرقة موت

ونشرت فريدة سيف النصر صور من تصوير الفليم، وعلقت قائلة: "بجسد شخصية المعلمه قشطه...في فرقة موت مع الجمال والأدب والذوق سوبر ستار أحمد عز".

 

وأضافت: "سعيده اني بتقابل مع جيل جديد اتفاجأت أن عز عارف شغلي وكمان وهو بيتفرج عليا وانا باصور عمال يشكر فيا وصلولي طبعا والاحلي مدير التصوير هو بتاع بدون ذكر اسماء..واتكلم عز علي نور الشريف بحب واني محظوظه عملت معاه اهم أعمالي وهو عمل معاه واهتم بيه جدا.. ومحمود عبدالعزيز  وجماله...وقد ايه بيحبهم وكان نفسه يشتغل مع عاطف الطيب أنا  عملت جبر الخواطر معاه وخدت جائزه من نادر جلال ".

 

فيلم فرقة موت موسم عيد الأضحى احمد عز منة شلبي امينة خليل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه دفعة واحدة|الذهب يعود للانخفاض بعد قفزة جنونية..وعيار 21 الآن مفاجأة

رسميًا|الدولار يتراجع للمرة الثانية في البنوك بعد تخطيه الـ50.. وهذا ثمنه الآن

مفاجأة غير سعيدة تنتظر المتهمين في قضية طالبة العريش نيرة

تحذير هام من الأرصاد: أمطار وشبورة كثيفة على هذه المحافظات غدا

رد فعل صادم من اتحاد الكرة على مشاركة صلاح مع ليفربول أمام سبراتا براج

والد الشهيد عبدالله أحمد لصدى البلد: كان محبوبا من الجميع ودافع عن تراب سيناء

مفاجأة نارية من مارسيل كولر لـ الزمالك بنهائي الكأس.. صفقة جديدة في التشكيل

محمود الخطيب يحسم موقفه من السفر لحضور نهائي كأس مصر.. مفاجأة

موضوعات متعلقة

أخبار الفن: وفاة المخرج طارق الكاشف.. لوك جديد لـ مي فاروق في حفل موسم الرياض

رنا رئيس تكشف تفاصيل شخصيتها في سر إلهي

نجوم الفن ينعون المخرج طارق الكاشف

لطيفة تطلق دعاء أمي.. وتؤكد: عوائد الديجيتال تخصص لفعل الخير

البقية تأتي.. محامي نقابة التمثيليين يكشف تفاصيل وقف عرض تل الراهب على روتانا

قبل الحفل بساعات.. نفاد جميع تذاكر حفل مي فاروق في السعودية

الأوبرا تحتفل باليوم العالمي للمرأة على مسرح الجمهورية

أخبار الفن: أمل حجازي ترد على منتقدي خلعها للحجاب وقائمة مسلسلات صدى البلد في رمضان

ترشيحاتنا

أكبر انخفاض أسبوعي.. تصريحات رئيس المركزي الأمريكي بشأن الفائدة تهبط بالدولار

وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات العربية في مصر اليوم

حكم اشتراط صاحب المال على المضارب المتاجرة في سلعة معينة.. دار الإفتاء ترد

بمناسبة يوم الشهيد.. مزايا وتسهيلات كفلها القانون لأسر الشهداء

الجمعة اجازة.. سيولة مرورية بشوارع وميادين العاصمة والجيزة

وزير الأوقاف يلقي خطبة الجمعة اليوم من مسجد المشير طنطاوي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صحية ولذيذة| طريقة عمل رقائق الخبز المشبعة

تاتو وفستان أنيق| غادة عبد الرازق تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

مفاجأة.. شاهدة عيان تكذب نجل سامي مغاوري في واقعة السكر

إسكندراني وبالثوم وبالطحينة..7 طرق لتقديم طبق الفول على السحور

فيديو

خرطوم بلاستيك.. مدرس يعنف تلميذا داخل المدرسة والتعليم ترد بجزاء صارم

احترف الدور.. ممثل صيني يحقق ثروة طائلة من التسول على مدار 12 عاما

بسبب السكر .. تعرض فنان شهير ووالدته للضرب بمول شهير بالشيخ زايد

بعد قرارات المركزي.. مصر تودع 3 أزمات اقتصادية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تخطط واشنطن لإزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة؟

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

اﻟﻤﺰﻳﺪ