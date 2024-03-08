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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مشاعر كتير جوايا.. أحمد فهمي يحتفل يتصدر مسلسل بين السطور الترند

صدى البلد

احتفل الفنان أحمد فهمي بتصدر أحدث مسلسلاته «بين السطور»، تريند منصة «إكس»، وذلك بعد عرض آخر حلقاته.

وكتب أحمد فهمي من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام ،"الحمدلله الحمدلله الحمدلله .. شكراً لكل اللي اتفرجوا على مسلسل بين السطور ، شكراً إنكم عشتوا معانا رحلتنا واستمتعتوا بيها.. شكراً لكل حد اشتغل من قلبه في المسلسل ده.. مشاعر كتير وكلام كتير جوايا.. الحمدلله".

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وعبر الفنان أحمد فهمى عن سعادته بردود الأفعال على مسلسل "بين السطور" والذى يعرض على شاشة قنوات ON.

وكتبت أحمد فهمى عبر حسابه بتطبيق إنستجرام:"احاسيس كتير جاتلي من اول ماقريت #بين_السطور و وقعت في غرام شخصية#حاتم_عز_الدين مش قادر استوعب ان فيه حد بيحب حد للدرجه دي".

وأضاف :" قعدت اتكلم كتير مع المخرج #وائل_فرج اللي بجد استحملني هو و الكاتبه #نجلاء_الحديني استحملوني لانهم عارفين اني بدافع عن #حاتم_عز_الدين من كثر مانا حبيته و عشت معاه رحله طويله مدتها اكثر من سنه مبسوط من كل ردود الأفعال عن المسلسل و عن زمايلي قدام و وراء الكاميرا ".

 

وأوضح :"كلنا تعبنا فيه قوي و لحد دلوقتي ربنا كرمنا قوي قوي .. محدش يحاول يتوقع حاجه .. كل اللي يطلبوا منكوا استمتعوا بالرحله دي زي ماحنا استمتعنا و عشناها .. يارب يعجبكوا .. للنهايه".

تمكن مسلسل بين السطور من تصدر قائمة الأعمال الاعلي مشاهدة في مصر ، وذلك عبر منصة شاهد vip .


واحتل مسلسل بين السطور المركز  الأول من أصل 10 مراكز هم الأعلى مشاهدة في مصر ، بعدما كان يحتل المركز الثاني .

 

يشارك في بطولة مسلسل “ بين السطور ” كل من صبا مبارك، أحمد فهمي، محمد علاء، ناردين فرج، سلمى أبو ضيف، وليد فواز، باسل ألزارو، علي الطيب، تأليف مريم نعوم وإخراج وائل فرج.

وتجسد الفنانة صبا مبارك خلال أحداث مسلسل “ بين السطور”  شخصية مذيعة شهيرة، تتورط في جريمة قتل، والتي ستكون سببا في كشف أسرار قديمة عن حياة صبا، كما يُقتل محمد علاء الذي يجسد شخصية بطل رماية خلال الأحداث.

 

المسلسل هو النسخة المصرية للمسلسل الكوري “Misty"، معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج.

أحمد فهمي واما أحداث مسلسل بين السطور أبطال مسلسل بين السطور أحمد فهمي وصبا مبارك مسلسل بين السطور

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