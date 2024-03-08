شيرين عبدالوهاب بعد حصولها على جائزة التأثير العالمي: عايزة أعمالي تلف العالم

حصلت الفنانة "شيرين عبدالوهاب" على جائزة التأثير العالمي من منصة بيلبورد العالمية، وتعتبر هي أول مغنية بالوطن العربي تحصل على هذه الجائزة.

يأتي ذلك ضمن فعالية بعنوان «Women In Music» التي انطلقت للمرة الأولى عام 2007 والتي تركز على تأثير النساء ونجاحاتهن في القطاع الموسيقي وتكريم الشخصيات الأقوى في الصناعة الموسيقية كل عام.

جاءت شيرين في المرتبة الأولى على قوائم بيلبورد عربية وتأثير موسيقاها في العقدين الماضيين وعالمية انتشارها.

من جانبها عبرت عبدالوهاب عن امتنانها ومدى سعادتها بالجائزة و بإعجاب العالم بأعمالها الفنية، وفخرها بوجود جائزة في الموسيقى مخصصة للنساء، متمنيه وصول أعمالها للعالمية لأن هذا ما تحلم به.

يذكر أن أغنية "الدهب"، هي الأولى التي تطرحها شيرين بعد غياب دام ثلاث سنوات، من كلمات تامر حسين، وألحان مدين، ومن المقرر طرحها قريبًا على قنوات روتانا والمنصات الغنائية.