شاهد.. توتي بقميص الأهلي قبل مباراة نهائي كأس مصر

ظهر الأسطورة الإيطالي توتي نجم فريق روما السابق بقميص الأهلي قبل مباراة نهائي كأس مصر والتي ستجمع بين المارد الأحمر ونادي الزمالك على ملعب الأول بارك بالمملكة العربية السعودية.

وتواجد توتي في ملعب المباراة لمتابعة اللقاء من المدرجات، في ظل الاهتمام العالمي الكبير بالحدث الذي يحظى باهتمام جماهيري كبير.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك اليوم الجمعة، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية، على استاد الأول بارك بالسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر.

وتُذاع مباراة الأهلي ضد الزمالك على قناة أون تايم سبورت، وأيضًا القناة الرياضية السعودية SSC.