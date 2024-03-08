أسباب إصرار أمريكا وبريطانيا على مواجهة الحوثيين فى البحر الأحمر؟.. خبير أمنى يوضح

قال ديفيد باتلر، الخبير الأمني، إن الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة يفهمان تمامًا أن هجمات الحوثيين على السفن هو دعم لحماس ومرتبط بالصراع في غزة ولكن الولايات المتحدة تريد أن تفصلهما.

وأضاف باتلر، اليوم الجمعة، خلال مداخلة عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أنه بالنسبة للولايات المتحدة وبريطانيا فالمسألة مفصولة عن غزة، مع أنهما يفهمان أن المسألة مرتبطة بغزة، فهم يرونها أنها مسألة ملاحة السفن والشحن الدولي الذي يمر في منطقة خطرة، ولذلك نرى أن أمريكا وبريطانيا يعملان خلف الكواليس لحل هذه المشكلة.

وتابع: “بريطانيا وأمريكا يعلمان أن إيران تزود الحوثيين بهذه الأسلحة المتقدمة والتكتيكات الفعلية التي يستعلمها البريطانيين والأمريكيين هو أن يتعاملوا مع الحوثيين على أنهم منفصلون يعتدون على الشحن الدولي ويهاجمون معاقل الحوثيين وسلاسل توريدهم وأماكن أسلحتهم”.