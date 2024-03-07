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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس منطقة البحر الأحمر الأزهرية يشهد افتتاح معرض الوسائل التعليمية لرياض الأطفال

صدى البلد

افتتح فضيلة الدكتور محمد حسانين عبد اللاه، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، ويرافقه الدكتور مصطفى محمد عبد الغفار، عضو الإدارة العامة لرياض الأطفال بقطاع المعاهد الأزهرية، والأستاذة أميمة حمدى جبريل، مدير مرحلة رياض الأطفال بالمنطقة، معرض الوسائل التعليمية المبتكرة لرياض الأطفال، والذي أقيم صباح اليوم ، بمعهد ابتدائي الغردقة النموذجي، وقد شارك بأعمال المعرض مرحلة رياض الأطفال لمعاهد الغردقة الثلاث (الغردقة الابتدائي/ ملحقة الغردقة الابتدائي/ ابتدائي النموذجي).

تضمن المعرض العديد من الوسائل ذات الأفكار الإبداعية والابتكارية، وأغلبها تشير إلى الاحتفال بقدوم شهر رمضان المبارك، وتهدف تلك الوسائل لتنمية المفاهيم العلمية والمهارات اللغوية لبراعم رياض الأطفال، وصقل كافة المهارات الحياتية والثقافية والصحية لطفل الروضة.

وأشاد رئيس المنطقة بالوسائل المعروضة والأفكار الابداعية الجديدة المقدمة، مشيرا لوضوح جهد معلمات رياض الأطفال ومعلمات الخدمة العامة المشاركين، لظهور تلك الصورة المشرفة لمرحلة رياض الأطفال لمعاهد البحر الأحمر الأزهرية.

كما أشار فضيلته خلال كلمته الافتتاحية، إلى أهمية دور الوسائل التعليمية البارزة في المساهمة بمشاركة الأطفال بشكل ايجابي، التي يعتمد فيها الطفل بالمرحلة التمهيدية بشكل أساسي على مخاطبة حواسه؛ لزيادة تحصيله اللغوي والعقلي، معربا عن تقديره للجهد المبذول والواضح جليا في الأعمال المقدمة.

كما أكدت مدير مرحلة رياض الأطفال، تقديرها لإبراز تلك الوسائل المعروضة بشكل مميز وفعال، وأكدت أنه لا يمكن إنكار جهد معلمات رياض الأطفال، موجهة الشكر والتقدير لهن جميعا؛ عرفانا بجهدهن المبذول لنجاح المعرض وتلك الصورة المشرفة لرياض الأطفال.

حضر الافتتاح لفيف من السادة قيادات المنطقة الأزهرية، والقائمين على العملية التعليمية، أقيم المعرض بضيافة معهد الابتدائي النموذجي، بتنظيم شيخ المعهد الأستاذ أحمد سليمان، ومشرف مرحلة رياض الأطفال بالمعهد الأستاذ أحمد عبد الصبور، ومتابعة الأستاذة نرمين البردويل، عضو إدارة رياض الأطفال بالمنطقة.

البحر الأحمر الغردقة اخبار محافظة البحر الاحمر

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