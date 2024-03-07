مسؤولون إماراتيون في زيارة سرية لإسرائيل للضغط لتسهيل نقل المساعدات لغزة عبر البحر

في تحديث لموقع كان نيوز الإسرائيلي ظهرت مزيد من التفاصيل فيما يتعلق بجهود المساعدة الإنسانية التي تهدف إلى توصيل المساعدة لغزة عبر البحر من اليونان.

ووفقا لما نشره مراسل كان نيوز، ومراسل أكسيوس، حث مسؤولون إماراتيون، خلال زيارة سرية لإسرائيل، الحكومة الأمريكية على ممارسة الضغط على إسرائيل لتسهيل نقل المساعدات. بالإضافة إلى ذلك، ناشد المسؤولون الإماراتيون إسرائيل بشكل مباشر الموافقة على المبادرة.

تشمل المتطلبات الإنسانية المحددة الالتزام بضمان توصيل المساعدات بشكل مستمر على أساس منتظم، وليس بشكل متقطع، والمطالبة بتأمين المرور الآمن للشحنات إلى غزة دون انقطاع.

ووفقا لما كشفه الموقع يتضمن جانب مهم من العملية التعاون مع منظمة المطبخ العالمي الإنسانية World Central Kitchen. وسيتم الاستفادة من سفن المنظمة، وسيتم تقديم المساعدات الغذائية بشكل مستمر. وفي الوقت الحالي، تتمركز عدة سفن في قبرص، مستعدة للمساهمة في جهود الإغاثة.

علاوة على ذلك، يرى المشاركون في المبادرة أن طريق المساعدات البحرية أمر بالغ الأهمية بسبب المزايا اللوجستية. ونظرًا لأن عملية التصريح الأمني عند معبر نيتسانا تستغرق وقتًا طويلاً ولأن نقاط العبور محدودة في القدرة الاستيعابية، فإن استخدام قبرص لإجراء عمليات التفتيش والقدرة على تحميل كميات كبيرة على السفن يمكن أن يضمن تدفقًا كبيرًا للمساعدات إلى غزة، وبالتالي توفير سبل العيش الأساسية والمساعدات.