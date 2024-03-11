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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

لسبب ولا أغرب.. لف مفتاح سيارتك بورق الألومنيوم دائما

لسبب ولا أغرب يجب
لسبب ولا أغرب يجب لف مفتاح سيارتك بـ ورق الألومنيوم دائما

حيل سريعة يمكن أن  تساعدك على إنقاذ سيارتك من السرقة بجانب محاولة تجنب بعض الأخطاء التي تجعل سيارتك أكثر عرضة لحوادث السرقة إليك أبرزها وهي كالتالي.

رقم تعريف السيارة

 وفقا لموقع برايت سايد، يمكن تمييز الزجاج الأمامي والنوافذ والمرايا برقم VIN ، المعروف أيضًا باسم رقم التعريف السيارة.

ويجب الانتباه إلى أن هذه الخدمة لا تكلف الكثير وتقلل من خطر السرقة بشكل كبير فيستعين على السارق قضاء الوقت والمال لتغيير الزجاج مما يقلل من ربح السرقة.

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 جهاز مراقبة الأطفال في السيارة

يمكن أن تكون هذه الأداة غير المتوقعة لمكافحة السرقة مفيدة جدًا لأنه سيمكنك سماع كل شيء يحدث في السيارة فلن يتمكن أحد من فتح باب السيارة دون أن يلاحظه أحد .

على الجانب الآخر وجود كاميرا مرئية يمكن أن يخيف اللصوص على الفور فيعد من الأسهل لهم بكثير سرقة سيارة لن ينتبه إليها أصحابها وذلك لبعض الوقت.

 يمكنك أيضًا تثبيت صفارات الإنذار بصوت عال جدًا في السيارة فهي تتفاعل مع أدنى حركة فإذا كنت تعلمين أنه سيتعين عليك مغادرة السيارة في مكان غير مألوف وأنت لست متأكدًا من سلامتها ، فيمكن إخفاء مفتاح قديم على الهاتف أو الجهاز اللوحي وتذكرى مزامنتها مع حساب Google الخاص بك مسبقًا فإذا كان لديك صندوق بريد إلكتروني ، فيمكنك  تسجيل الدخول إليه من جهاز الكمبيوتر أو الهاتف.

موقع السيارة

إذا كنت بحاجة إلى تتبع موقع السيارة فستقوم الوظيفة “ Find my phone ” بذلك في أقل من دقيقة شريطة أن يكون الجهاز اللوحي أو الهاتف متصلاً بالإنترنت.

يوصي بإبقاء العجلات تتجه نحو الرصيف  فسيصعب ذلك من سحب السيارات لأولئك الذين يقومون بسرقة السيارات وذلك بواسطة شاحنة جر فمن أجل سرقة سيارة ، سيتعين على السارق إجراء مناورات إضافية  فسيستغرق ذلك بعض الوقت ، وبالتالي يقلل من اهتمامه بالسيارة.

 تقييد حركة الدركسيون

يجب عليك محاولة  تقييد حركة الدركسيون “المسوجر” فعند القيام بركن السيارة في أي مكان، وبعد القيام بتوقيف المحرك يجب التأكد بعد نزع مفتاح التشغيل بلف عجلة القيادة وذلك حتى سماع صوت تكة لا يمكنك بعدها القيام بلف الدركسيون.

مفتاح السيارة المشفر


تعد واحدة  من أشهر الطرق التي قد تمكن اللصوص من محاولة  القيام باستهداف سيارتك؛ إذا كانت  تحتوي على ميزة لفتح القفل وذلك عن بُعد، أو بواسطة  جهاز دخول آلي وذلك بدون مفتاح، فعند فقدان المفتاح المشفر فيوصى بحذف جهاز الاستقبال وذلك عن بُعد من السيارة وذلك حتى يمكن قطع محاولة فتح السيارة.

احتفظ بمفاتيحك في رقائق ألومنيوم

هناك أدوات متاحة تلتقط الإشارات ويستخدمها المجرمون على نطاق واسع لسرقة السيارات بدون مفتاح فعلى سبيل المثال ، إذا كانت السيارة متوقفة في مرآب منزل خاص أو تحت نوافذ مبنى متعدد الطوابق ، يمكن  للصوص التقاط الإشارة بسهولة ، ولن يلاحظ مالك السيارة أي شيء. وفقا للخبراء, من أجل حماية مفاتيحك، يجب عليك استخدام شيء معدني  كورق الألومنيوم ولف المفاتيح به في المقابل ولهذا السبب بدلاً من تعليق المفاتيح بالقرب من الباب الأمامي ، من الأفضل وضعها في الثلاجة وفرن ميكروويف وذلك  لأن اللصوص يحاولون التقاط الإشارات الكهربائية المنبعثة من تلك المفاتيح لأجل سرقة السيارات.

حوادث السرقة الزجاج الأمامي مفتاح التشغيل سرقة السيارات السيارات

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لسبب ولا أغرب.. لف مفتاح سيارتك بورق الألومنيوم دائما

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