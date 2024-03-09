بعد حصوله على جائزة الحكومة الرقمية بدبي.. عزة مصطفى: «أبوالعينين اسم عالمي مهم»|فيديو

كرجل صناعة وبرلماني

علّقت الإعلامية عزة مصطفى، على فوز النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب بجائزة الحكومة الرقمية في دبي.

وقالت عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة " صدى البلد": "اسم محمد أبوالعينين عالمي مهم ومعروف على مستوى العالم كرجل صناعة وبرلماني".

وتابعت عزة مصطفى: "أبوالعينين فاز بجائزة الحكومة الرقمية في دبي، وهذه هي الجائزة الأولى من نوعها في الشق الخاص بالبرلمان والتشريعات والقوانين".

وأكملت عزة مصطفى: "أبو العينين استلم الجائزة في احتفالية كبرى تم تنظيمها في دبي وحضر الاحتفالية عدد كبير من المسؤولين في مصر والإمارات".

ولفتت عزة مصطفى: "أبو العينين أعرب عن سعادته بالحصول على جائزة الحكومة الرقمية في دبي وأكد أن الجائزة تعكس أهمية التحول الرقمي في كل المجالات".

