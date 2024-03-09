بعد حصوله على جائزة الحكومة الرقمية بدبي.. عزة مصطفى: «أبوالعينين اسم عالمي مهم»|فيديو

علّقت الإعلامية عزة مصطفى، على فوز النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب بجائزة الحكومة الرقمية في دبي.
وقالت عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة " صدى البلد": "اسم محمد أبوالعينين عالمي مهم ومعروف على مستوى العالم كرجل صناعة وبرلماني".
وتابعت عزة مصطفى: "أبوالعينين فاز بجائزة الحكومة الرقمية في دبي، وهذه هي الجائزة الأولى من نوعها في الشق الخاص بالبرلمان والتشريعات والقوانين".
وأكملت عزة مصطفى: "أبو العينين استلم الجائزة في احتفالية كبرى تم تنظيمها في دبي وحضر الاحتفالية عدد كبير من المسؤولين في مصر والإمارات".
ولفتت عزة مصطفى: "أبو العينين أعرب عن سعادته بالحصول على جائزة الحكومة الرقمية في دبي وأكد أن الجائزة تعكس أهمية التحول الرقمي في كل المجالات".