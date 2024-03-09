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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كرجل صناعة وبرلماني

بعد حصوله على جائزة الحكومة الرقمية بدبي.. عزة مصطفى: «أبوالعينين اسم عالمي مهم»|فيديو

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب

علّقت الإعلامية عزة مصطفى، على فوز النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب بجائزة الحكومة الرقمية في دبي.

 

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وقالت عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة " صدى البلد": "اسم محمد أبوالعينين عالمي مهم ومعروف على مستوى العالم كرجل صناعة وبرلماني".

 

وتابعت عزة مصطفى: "أبوالعينين فاز بجائزة الحكومة الرقمية في دبي، وهذه هي الجائزة الأولى من نوعها في الشق الخاص بالبرلمان والتشريعات والقوانين".

 

وأكملت عزة مصطفى: "أبو العينين استلم الجائزة في احتفالية كبرى تم تنظيمها في دبي وحضر الاحتفالية عدد كبير من المسؤولين في مصر والإمارات".

 

ولفتت عزة مصطفى: "أبو العينين أعرب عن سعادته بالحصول على جائزة الحكومة الرقمية في دبي وأكد أن الجائزة تعكس أهمية التحول الرقمي في كل المجالات".
 

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