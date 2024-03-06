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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أبو العينين : مشروع رأس الحكمة بصمة عالمية كبيرة على أرض مصر|فيديو

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين

قال النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، إن جائزة الحكومة الرقمية تعكس أهمية التحول الرقمي في كل المجالات، مؤكداً أنه يتمنى مشاهدة النموذج الكبير للاستثمار في رأس الحكمة.

محمد أبو العينين: أبناء الراحل الشيخ زايد أل نهيان أكملوا مسيرته


وأضاف محمد أبو العينين خلال كلمته في احتفالية حصوله على جائزة الحكومة الرقمية ، أن مشروع رأس الحكمة بصمة عالمية كبيرة على أرض مصر، لافتاً إلى أن سعادته كبيره لحصوله على جائزة الحكومة الرقمية لأنها من دولة الإمارات الشقيقة.

وقدم النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب تحية للراحل الشيخ زايد أل نهيان، لأنه تحدث عن رؤية المستقبل في الإمارات، لافتاً إلى أن أبناء الراحل الشيخ زايد أل نهيان أكملوا مسيرته في بناء المستقبل.

 

محمد أبو العينين جائزة الحكومة الرقمية التحول الرقمي رأس الحكمة مصر

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