أبو العينين : مشروع رأس الحكمة بصمة عالمية كبيرة على أرض مصر|فيديو

قال النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، إن جائزة الحكومة الرقمية تعكس أهمية التحول الرقمي في كل المجالات، مؤكداً أنه يتمنى مشاهدة النموذج الكبير للاستثمار في رأس الحكمة.

محمد أبو العينين: أبناء الراحل الشيخ زايد أل نهيان أكملوا مسيرته



وأضاف محمد أبو العينين خلال كلمته في احتفالية حصوله على جائزة الحكومة الرقمية ، أن مشروع رأس الحكمة بصمة عالمية كبيرة على أرض مصر، لافتاً إلى أن سعادته كبيره لحصوله على جائزة الحكومة الرقمية لأنها من دولة الإمارات الشقيقة.

وقدم النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب تحية للراحل الشيخ زايد أل نهيان، لأنه تحدث عن رؤية المستقبل في الإمارات، لافتاً إلى أن أبناء الراحل الشيخ زايد أل نهيان أكملوا مسيرته في بناء المستقبل.