النائب محمد أبو العينين يحصد جائزة الحكومة الرقمية في دبي.. فيديو

حصد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، جائزة الحكومة الرقمية من دبي.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، إن هذه الجائزة الأولى من نوعها في الشق الخاص بالبرلمان والتشريعات والقوانين، لافتا إلى الاستقبال الحافل والكبير للنائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب في دبي.

وتابع موسى، أن النائب محمد أبو العينين، حصد الجائزة في احتفالية كبيرة، وبحضور عدد كبير من المسئولين من مصر والإمارات، لافتا إلى حفاوة الاستقبال والترحاب بالنائب محمد أبو العينين من رجال دولة الإمارات.