قبل ما تاخد علاج الصداع.. معلومة مهمة جدا يجب معرفتها للشفاء

يعد الصداع من أكثر المشكلات الشائعة بين جميع الأعمار بمختلف أنواعه الفرعية كالصداع الناتج عن التوتر والصداع النصفي، ولكن يقع البعض فى خطأ التعامل معها جميعا بنفس طريقة العلاج؛ مما يؤخر الشفاء.

ووفقا لما جاء فى موقع "medicinenet " نعرض لكم أبرز أنواع الصداع اليومي المزمن الأخرى:

الصداع النصفي المستمر.. وهو صداع في أحد جانبي الرأس قد يشبه الصداع النصفي.

الصداع الأولي الطاعن.. الذي يستمر لبضع ثوان ويمكن أن يحدث عدة مرات على مدار اليوم.

الصداع الأولي الإجهادي.. الناتج عن ممارسة التمارين الرياضية.

الصداع النصفي الانتيابي المزمن.. وهو صداع حاد في أحد جانبي الرأس يمكن أن يسبب الدماع أو احتقان الأنف.

الجيوب الانفية



صداع الأدوية.. يحدث نتيجة الإفراط في تناول أدوية الصداع لمدة 3ثلاثة أشهر على الأقل وتحدث نوبات الصداع هذه لمدة 15 يومًا على الأقل من الشهر.

الصداع العنقودي.. وهو الذي يسبب ألمًا شديدًا في أحد جانبي الرأس ويظهر ويختفي على مدار عدة أسابيع خلال بضعة أشهر وتصاحبه واحدة أو أكثر من العلامات والأعراض مثل الدُّماع واحتقان الأنف والإفرازات الأنفية وتظهر هذه الأعراض في ذات الجانب الذي يتعرض للألم.